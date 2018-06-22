Токио, 22 июня, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июля может совершить визит в Иран. Об этом сообщает Kyodoсо ссылкой на правительственные источники.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

В случае если официальная поездка японского премьера в Тегеран состоится, она станет первой с 1978 года.

По информации агентства, в ходе визита Синдзо Абэ намерен подтвердить президенту Ирана Хасану Рухани приверженность Токио соглашению по иранскому атому.