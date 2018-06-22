Вашингтон, 22 июня, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантошом, сообщила пресс-секретарь госдепа США Хизер Науэрт в своем Twitter.

DonkeyHotey Майк Помпео

Стороны обсудили взаимную заинтересованость в увеличении расходов на оборонные расходы НАТО, а также вопрос укрепления энергетической безопасности стран. Также, по словам Науэрт, обсуждался и вопрос «противодействия дестабилизирующим действиям России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня во время встречи со своими стронниками президент США Дональд Трамп заявил о желании «поладить с Россией».