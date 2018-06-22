Брюссель, 22 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Около 5,5 млрд евро из последнего транша финансовой помощи Греции пойдёт на обслуживание её долга. Об этом говорится в заявлении совета министров стран еврозоны (Еврогруппа).

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Как уточняется, ещё 9,5 млрд будут переведены на специальный счёт для пополнения буфера стабильности Греции.

Напомним, ранее Еврогруппа согласовала предоставление Афинам последнего кредитного транша на сумму 15 млрд евро и завершение программы макрофинансовой помощи стране.