Прага, 22 июня, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан надеется, что у лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко «не будет больших шансов» на выбора президента Украины. Об этом он заявил 21 июня в интервью телеканалу Barrandov.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Земан указал на то, что Тимошенко была осуждена на Украине за коррупционные преступления. Кроме этого, президент Чехии напомнил о призывах Тимошенко «расстреливать из атомного оружия» русских на Украине, отметив, что подобные высказывания невозможны для здравомыслящего политика.

Напомним, ранее лидер «Батькивщины» заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года. В случае победы Юлия Тимошенко пообещала ввести в стране парламентскую форму правления канцлерского типа.

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