Санта-Клара, США, 22 июня, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич покинул свой пост из-за служебного романа, сообщает пресс-служба компании.

Отставка

Кржанич нарушил установленную норму компании, которая запрещает руководству отношения с подчиненными. Временно исполняющим обязанности руководителя Intel назначен Роберт Суон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Билл Клинтон отказался приносить личные извинения Монике Левински по причине уже принесенных им публичных извинений.