Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о запрете движения личного автотранспорта на день Военно-морского флота в Кронштадте, сообщает «Петербургский дневник».

Mil.ru Кронштадт

Отмечается, что данное решение связано с опытом прошлого года: из-за большого количества желающих добраться до места проведения парада на личном автотранспорте на острове Котлин образовались масштабные пробки, а полосы на въезд и выезд оказались заблокированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед празднованием Дня ВМФ — 2017, власти Петербурга просили горожан приезжать на праздничные мероприятия на общественном траспорте.