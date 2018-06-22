Пушков: «Аргентина играла бы лучше без Месси»
Москва, 22 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поражение сборной Аргентины по футболу от сборной Хорватии, высказав мнение, что после такого матча неуместно сравнение звёздных форвардов Аргентины и Португалии — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Stefano Stabile
Лионель Месси. Граффити
«Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.
При этом он высказал мнение, что сборная Аргентины «играла бы лучше без Месси». «Он — иллюзия, мираж, призрак», — отметил Пушков.
Напомним, 21 июня Хорватия разгромила Аргентину в матче группового этапа ЧМ-2018 со счётом 3:0.