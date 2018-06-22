Нью-Йорк, США, 22 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Новый номер журнала Time выпустили с обложкой, на которой изображена плачущая девочка из Гондураса, а напротив нее изображен президент США Дональд Трамп. Обложку представил официальный Instagram журнала.

Дональд Трамп

На этой обложке Трамп равнодушно смотрит свысока на плачущую девочку-иммигранта. Украшает обложку надпись «Добро пожаловать в Америку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным The New York Times власти США планируют размещать детей-иммигрантов, оставшихся без попечения родителей, на американских военных базах.