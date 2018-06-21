Киев, 22 июня, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд на Украину для российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, заявила украинская омбудсмен Людмила Денисова телеканалу «Громадьске».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Ранее въезд на Украину Москальковой был запрещен в связи с посещением ею Крыма. Теперь запрет снят и Москалькова получит возможность посещать граждан России, находящихся в заключении на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты заявили, что основной темой телефонного разговора украинского президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным был обмен заключенными.