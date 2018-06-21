Киев, 22 июня, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко 21 июня подписал указ о расширении санкций против России, включив в санкционный список семь российских политических партий, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко. Санкции

Санкции введены в отношении партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», «Демократической партии России» и «Аграрной партии России».

Под санкции попали также председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, её заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина и члены Избиркома Крыма Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Кроме этого, санкции введены в отношении российских бизнесменов Аркадия Ротенберга и Бориса Ротенберга.

Санкции предусматривают блокировку активов фигурантов чёрного списка на территории Украины и запрет для них на вывоз капитала из страны. У политических партий отзываются лицензии на ввоз или вывоз валютных ценностей с Украины.

Всего в обновлённном санкционном списке Киева фигурируют 1759 физических и 786 юридических лиц.