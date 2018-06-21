Вашингтон, 22 июня, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения США совместо с Пентагоном готовит помещения для размещения 20 тысяч детей-мигрантов, оставшихся без сопровождения родителей, на военных базах, сообщает The New York Times.

U.S. Army Вместе с родителями

По словам собеседника издания в Пентагоне, представители минздрава США посетили три военных базы в штате Техас и одну в Арканзасе в поисках возможных временных убежищ для детей-мигрантов. Уточняется, что никаких конкретных решений пока не принималось, и еще не факт, что дети будут там размещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Мексики поприветствовал решение президента США Дональда Трампа о запрете разлучения семей нелегальных иммигрантов.