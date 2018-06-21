Пекин, 22 июня, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Китайская академия наук инициировала исследовательский проект в области чистой энергетики с целью технологической поддержки для усовершенствования структуры энергетики страны и устойчивого развития, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Солнечная энергетика

К проекту, запущенному в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, присоединятся 20 институтов при Китайской академии наук, которые ранее занимались исследованиями в области энергетики, включая Даляньский институт химической физики и Институт биоэнергетики и биотехнологии Циндао. Поставлена цель осуществить прорыв по 39 ключевым направлениям в области технологий чистой энергетики до 2023 года. Проект призван помочь заместить более 100 млн тонн нефти и газа альтернативной энергией и сократить выбросы продуктов сжигания угля в атмосферу.

Отметим, что, будучи одним из крупнейших потребителей энергии, Китай активно развивает чистую энергетику, включая ветряную, солнечную и ядерную в связи с тем, что бурное развитие промышленности привело росту вредных выбросов в атмосферу и породило серьезные экологические проблемы.