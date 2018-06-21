Тифарити, 22 июня, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил о готовности в ближайшее время направить миссию в Западную Сахару для оценки ситуации с правами человека в регионе и подготовке соответствующего доклада, передаёт Sahara Press Service.

Bjørn Christian Tørrissen Эль-Аюн. Западная Сахара

Выступая на открывшейся в Женеве 38-й сессии СПЧ ООН Зейд Раад аль-Хусейн приветствовал недавно принятую резолюцию Совета Безопасности ООН по Западной Сахаре, а также подтвердил нацеленность на укрепление сотрудничества по данному вопросу с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и его механизмами.

Агентство отмечает, чтос 2015 года большое число международных правозащитных организаций постоянно призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека снять конфиденциальность с докладов о посещениях Западной Сахары технической миссией в 2015—2016 годах, предполагая, что они, «несомненно, связаны с нарушениями права человека, систематически осуществляющимися марокканскими военными и службами безопасности против гражданских лиц Западной Сахары, включая правозащитников и журналистов».

Напомним, 38-я сессии Совета ООН по правам человека открылась в Женеве 18 июня и продлится до 6 июля. В ходе сессии совет намерен изучить ситуацию в области прав человека во многих странах, включая Мьянму, Палестину, Сирию, Йемен. На сессии будет рассмотрен и ряд других вопросов, в том числе касающихся прав женщин и детей, расовой дискриминации и торговли людьми.

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