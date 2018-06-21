Вашингтон, 22 июня, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Значение надписи «I really don't care. Do u?"(«Мне действительно все равно. А вам?») на куртке первой леди США Меланьи Трамп объяснил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

White House Трампы

«Это послание к лживым СМИ. Меланья поняла, насколько они бесчестные, и ей теперь действительно все равно», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меланья Трамп на встрече с королевской семьей Испании грубо нарушила этикет для женщин на торжественном мероприятии, поцеловав испанскую королеву в щеки.