Казань, 22 июня, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил чрезвычайного и полномочного посла Испании в России Игнасио Ибаньеса с победой сборной команды в матче с Ираном в рамках чемпионата мира по футболу. В ходе встречи в Казани стороны отметили необходимость развивать сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования и науки, сообщает пресс-служба правительства республики.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Игнасио Ибаньес

По словам Минниханова, в регионе работают множество предприятий, которые нуждаются в обмене опытом с испанскими компаниями по различным направлениям — производство автокомпонентов, машиностроение, информационные технологии, а также сельское хозяйство, здравоохранение. Глава Татарии подчеркнул, что очень важно сохранять позитивные отношения.

Посол в свою очередь рассказал, что с радостью воспринял известие о предстоящей игре сборной Испании в Казани. При этом он констатировал, что в столице Татарии матчи организованы на высоком уровне, в том числе, в части соблюдения требований безопасности.

Ибаньес уточнил, что работает в должности посла только первый год. В посольстве считают очень важным совершать поездки в различные регионы России.

«Знакомство с российскими регионами — для нас это важный вопрос», — заключил посол.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии на стадионе «Казань Арена» уже прошло два матча группового этапа. 16 июня встретились сборные Франции и Австралии, игра закончилась победой французов со счетом 2:1. 20 июня команда Испании обыграла Иран — 1:0.

24 июня на поле выйдут сборные Польши и Колумбии, 27 июня — Южной Кореи и Германии.

Кроме того, 30 июня пройдет матч 1/8 финала, 6 июня — четвертьфинал чемпионата.