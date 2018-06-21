Москва, 22 июня, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Роструд выпустил памятку для работодалей о соблюдении условий труда в случае жары, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Роструд напомнил, что необходимо соблюдать температурный режим на рабочем месте и давать возможность сотрудникам делать перерывы в работе. Также Роструд уточнил условия сокращения рабочего дня в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня пресс-служба московского МЧС объявило экстренное предупреждение на 22−23 июня из-за сильной жары.