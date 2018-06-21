Пекин, 22 июня, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Третий фестиваль молодежи Китая и Африки открылся 21 июня в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский флаг

За время фестиваля, который продлился восемь дней, участники посетят столицу Китая Пекин и столицу провинции Сычуань города Чэнду на юго-западе Китая, где посмотрят высокотехнологические технопарки и увидят научные, исторические и культурные достопримечательности, примут участие в симпозиумах при университетах и иных заведениях.

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На церемонии открытия присутствовали 105 делегатов из Африки, из которых 54 являются африканскими членами Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC). С китайской стороны присутствовало 100 человек.

Отметим, что второй Фестиваль молодежи Китая и Африки прошел в 2017 году в ЮАР, где приняли участие 300 делегатов из Китая и 53 из африканских стран. Первый фестиваль проводился в Китае в 2016 году. Форум сотрудничества Китай — Африка нацелен на налаживание Китаем всесторонних стратегических отношений с африканскими странами.

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