Душанбе, 22 июня, 2018, 01:01 — ИА Регнум. «Мы придаем большое значение сотрудничеству Таджикистана с Европейским Союзом и считаем Европейский Союз одним из наших важных партнеров на международной арене», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Европейским комиссаром по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей на полях «водной» конференции, которая проходит в эти дни в Душанбе.

Деньги

Стороны обсудили ряд актуальных тем, таких как вопросы безопасности в туркестанском регионе и Афганистане, затронув проблему распространения терроризма и экстремизма.

Как отмечает пресс-служба Эмомали Рахмона, на встрече «были признаны необходимыми» европейские инвестиции, разработка и реализация региональных проектов поддержка бюджета Таджикистана в области здравоохранения, инвестиций, экономических проектов в рамках Инвестиционной программы Европейского Союза в Туркестане.

Кроме того, «было подчеркнуто» (пресс-служба снова не уточнила — кем, — ИА REGNUM ), что Таджикистан нуждается в помощи Евросоюза также и в области укрепления безопасности границ.

«В связи с этим особое внимание было уделено плодотворному сотрудничеству Таджикистана с Европейским Союзом посредством Программы БОМКА», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 22 июня, последний день работы Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018−2028», которая стартовала 20 июня.