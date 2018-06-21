Рим, 22 июня, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Самую ранню работу Леонардо да Винчи «Архангел Гавриил», изображенную на керамической плитке, показали публике в Риме, сообщает радио «Орфей».

Леонардо да Винчи. Предполагаемый автопортрет (фрагмент). 1510-1515

Исследователь творчества да Винчи профессор Эрнесто Солари заявил, что художник изобразил самого себя, чтобы увековечить память о своем становлении художником из подмастерья. Также посетителям рассказали, что на работе есть зашифрованная надпись, в которой художник указал свои инициалы, год своего рождения и число архангела Гавриила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музею-заповеднику в Гатчине вернули 16 картин, которые были украдены нацистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.