Чжэнчжоу, Китай, 22 июня, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный политический советник из провинции Хубэй центральной части Китая Лю Шаньцяо предстал перед судом за взяточничество, сообщили в городском суде соседней провинции Хэнань, передает 21 июня агентство Синьхуа.

Victor Коррупция

Бывший вице-председатель Комитета Народного политического консультативного собрания (НПКСК) по провинции Хубэй обвиняется во взяточничестве деньгами и недвижимостью на общую сумму более 17,9 млн юаней ($2,75 млн) в период с 2009 по 2017 гг.

Он использовал, по версии прокуратуры, своё должностное положение для лоббирования интересов частных и юридических лиц за денежное вознаграждение. Лю полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.

Напомним, что в Китае ни на минуту не прекращается борьба с коррупцией, вне зависимости от их статуса и занимаемых должностей. Рука правосудия дотягивается даже до беглых преступников, которые, порой, осознавая неотвратимость наказания добровольно сдаются властям в надежде на «скидку».