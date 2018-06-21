Мехико, 22 июня, 2018, 00:50 — ИА Регнум. В Мексике сформирована делегация сенаторов и депутатов, которая направится в США для изучения ситуации с мигрантами на фоне объявленной Белым домом политики «нулевой терпимости» к нелегалам, передаёт портал Excelsior.

Tomas Castelazo Мексиканские рабочие

Как сообщается, члены мексиканского конгресса проведут встречи с американскими законодателями, правозащитниками и представителями гражданского общества с тем, чтобы «укрепить рабочую повестку» своих коллег в области прав человека.

Напомним, накануне глава МИД Мексики Луис Видегарай приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом указа о запрете разлучения семей нелегальных иммигрантов, расценив его как отказ правительства США от «жестокой и бесчеловечной» практики.