Гуанчжоу, Китай, 22 июня, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Более 200 подозреваемых были задержаны по обвинению в мошенничестве на общую сумму 40 млн юаней (порядка $6,2 млн) в городе Шэньчжэнь провинции Гуаньдун на юге Китая, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

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Источники агентства в полиции сообщили, что криминальная банда атаковала фондовых инвесторов при помощи так называемой инсайдерской информации, добытой посредством программного обеспечения их собственной разработки. Злоумышленники затем использовали измененные данные для обмана клиентов.

В рамках совместной операции, которая была проведена 13 июня, полиции удалось задержать более 300 человек, из которых 249 предстанут перед уголовным правосудием. В общей сложности 42,6 млн юаней были заморожены и более 1 тыс. компьютеров и телефонов конфисковано за время операции.

Напомним, что мошенничества на фондовых биржах представляют особый интерес для властей Китая, поскольку они видят в них угрозу финансовой безопасности страны. Особую опасность представляют «финансовые крокодилы», борьба против которых активно велась последние годы.

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