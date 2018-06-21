Пекин, 22 июня, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и Глава МИД Поднебесной Ван И провел 20 июня в Пекине переговоры со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном, сообщает агентство Синьхуа.

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Ван отметил, что Китай проявляет готовность укреплять взаимодействие с Данией в сфере политики, экономики и торговли, а также обменов между людьми, устойчивого развития, Арктики и борьбы с коррупцией и совместного строительства «Нового шелкового пути».

Самуэльсен, в свою очередь отметил, что развитие отношений с Китаем является приоритетом для Дании, а также выразил желание обсудить вопросы «Нового шелкового пути». Кроме того, Дания выступает за открытый рынок, свободную торговлю и против экономического протекционизма.

ИА REGNUM сообщало 14 июня, что Министр иностранных дел Дании готовится к визиту в Китай по официальному приглашению своего китайского коллеги Ван И.

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