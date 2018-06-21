Пенза, 22 июня, 2018, 00:39 — ИА Регнум. На птицефабрике «Васильевская» Пензенской области обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа и объявлен карантин, говорится в официальном постановлении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

На птицефабрике

Постановление определяет угрожаемую зону глубиной 5 километров от поселка Сахзавод, где находится птицефабрика, и предписывает установить зону наблюдения на 10 километров. Также постановление содержит план мероприятий по ликвидации предотварщению распространения птичьего гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Роспотребндзор предупреждал о новой волне распространения птичьего гриппа.