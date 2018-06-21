Вашингтон, 22 июня, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Количество сотрудников посольства США в Гаване, пострадавших в результате предполагаемых «акустических атак», увеличилось до 25 человек. Об этом заявила на брифинге 21 июня официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР Жертва «акустической атаки»

По её словам, ещё у одного американского дипломата по результатам всестороннего медицинского обследования были выявлены те же симптомы, что и у других пострадавших сотрудников посольства.

Напомним, осенью минувшего года между США и Кубой разгорелся дипломатический скандал после того, как госдепартамент заявил о якобы предпринятой против сотрудников посольства США в Гаване «акустической атаке». Сообщалось в общей сложности о 24 пострадавших американских дипломатах.

В мае 2018 года об «аномальных» слуховых ощущениях одного из сотрудников заявило также посольство США в Китае.