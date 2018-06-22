Москва, 22 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 июня во всех регионах России прошла патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая трагическому дню начала Великой Отечественной Войны. По традиции первые свечи зажгли на Дальнем Востоке, а оттуда «памятное пламя» распространилось по Сибири, Уралу и Поволжью. В Москве акцию традиционно провели на Поклонной горе при поддержке Музея Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей

«В Москве ожидается около 1,5 тысячи участников акции «Свеча памяти», 40 человек в мероприятии задействованы как волонтеры. Из регионов приедут 150 участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также в акции примут участие 70 тим-лидеров шествия Бессмертного полка. Интерес граждан к подобным акциям каждый год увеличивается, а вместе с ним и количество волонтеров», — заявила ИА REGNUM перед началом акции представитель пресс-службы «Года добровольцев в России» Ольга Чиркова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечу памяти привезли на Крымскую набережную

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Концертная программа в Музеоне

Екатерина Корнева ИА REGNUM Театральная программа «У войны не женское лицо»

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры акции «Линия памяти»

Она также отменила, что в рамках проекта «Судьба солдата» добровольцы «Поискового движения России» помогут всем желающим установить судьбы родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В России откроются более ста общественных приемных для граждан. В Москве приемные будут находиться по адресу: ул. Новаторов, д. 6, ЦДиС Обручевский, (прием осуществляется с 11.00 до 16.00) и в Библиотеке № 240, ул. Паршина д. 33, (прием осуществляется с 12.00 до 17.00).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Как, в свою очередь, сообщила ИА REGNUM представитель пресс-службы ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Гришина, памятное пламя от Вечного огня первыми зажгли директор Музея Победы Александр Школьник, Зоя Смирнова, встретившая начало войны в Бресте в возрасте восьми лет, а также активисты Российский студенческих отрядов и Российского союза сельской молодежи, которые распространили огонь на 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. В сотрудничестве с Музеем Победы и в таком формате акция проводилась впервые.

Зоя Павловна поблагодарила участников и отметила, что на Поклонной они собрались ради памяти, которая никогда не должна исчезнуть:

«Я верю, что Вы пришли сюда с чистой душой и добрыми помыслами. Я желаю Вам эту память хранить, и чтобы она всегда жила в Ваших сердцах и в сердцах тех, кому Вы передадите эстафету памяти».

В 2018 году с помощью технологии видеомэппинг изображение свечей появилось на фасаде здания музея, что позволило углубить восприятие трагичности момента. Памятные свечи люди подносили к Вечному огню. Помимо активистов и волонтеров, почтить память павших приходили взрослые и пожилые люди, несмотря на поздний час в акции участвовали даже маленькие дети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети с большим интересом приняли участие в акции

В 11:00 свечу в сопровождении почётного караула внесут в здание музея. В 12:15 прозвучат известные слова В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны. Выбранное время совпадает с историческими реалиями: именно в эти минуты жители СССР узнали о трагедии. После ветераны, государственные деятели, представители молодежи, писатели и артисты зажгут свечи в Зале Памяти и Скорби музея. Состоится концерт и награждение священнослужителей разных конфессий, защищавших Отечество в годы войны. Планируется творческая встреча с режиссером Максимом Кузнецовым, в рамках которой планируется премьерный показ его документального фильма «Писательская рота». В этот же день в музее откроется выставка «От рядового до генерала. Знаки различия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотни людей пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне

Регионы также вспомнят о событиях Великой Отечественной Войны. В Махачкале на центральной площади развернут копию Знамени Победы и проведут флешмоб «Помним. Скорбим». В Орле волонтёры Победы организуют исторический квест «Прорыв 22/66», основанный на событиях, происходивших в городе во время оккупации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Ещё 1418 свечей памяти зажгли в Москве на Крымской набережной на акции «Линия памяти». Каждая обозначила конкретную дату, связанную с семейными историями и потерями людей, пришедших почтить память воевавших за Родину. В акции приняли участие депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»), актёр Михаил Ножкин и ветераны Великой Отечественной Войны. Открывающий «Линию памяти» глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что, в отличие от Дня Победы, 22 июня — отнюдь не праздничная дата, но важный памятный день:

«Эту акцию мы впервые провели в 2015 году. Люди приходят возложить цветы, зажечь свечи, на тех датах, которые им чем-то близки и имеют связь с их личной историей. В этой акции всегда участвуют ветераны. У многих из них свои даты: когда были ранены или потеряли близкого друга на войне. Это очень важно, так как «Линия памяти» — не просто символ, а живая связь поколений. Важно, чтобы эта дата была прочувствована лично каждым, поэтому я всех призываю в этот день вспомнить родных и близких, которые навсегда остались молодыми. В каждой российской семье есть такие герои».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский

В 3:00 22 июня в Москве прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В Александровском саду возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, память погибших почти минутой молчания. Днём во всех московских парках проведут патриотическую акцию «Парки поют». Любители вместе с профессионалами хором исполнят со сцены песни военных лет. Принять участие в выступлении может каждый желающий без предварительной регистрации.

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