«Свечи памяти» зажглись по всей Москве: фоторепортаж
Москва, 22 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 июня во всех регионах России прошла патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая трагическому дню начала Великой Отечественной Войны. По традиции первые свечи зажгли на Дальнем Востоке, а оттуда «памятное пламя» распространилось по Сибири, Уралу и Поволжью. В Москве акцию традиционно провели на Поклонной горе при поддержке Музея Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В Москве ожидается около 1,5 тысячи участников акции «Свеча памяти», 40 человек в мероприятии задействованы как волонтеры. Из регионов приедут 150 участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также в акции примут участие 70 тим-лидеров шествия Бессмертного полка. Интерес граждан к подобным акциям каждый год увеличивается, а вместе с ним и количество волонтеров», — заявила ИА REGNUM перед началом акции представитель пресс-службы «Года добровольцев в России» Ольга Чиркова.
Она также отменила, что в рамках проекта «Судьба солдата» добровольцы «Поискового движения России» помогут всем желающим установить судьбы родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В России откроются более ста общественных приемных для граждан. В Москве приемные будут находиться по адресу: ул. Новаторов, д. 6, ЦДиС Обручевский, (прием осуществляется с 11.00 до 16.00) и в Библиотеке № 240, ул. Паршина д. 33, (прием осуществляется с 12.00 до 17.00).
Как, в свою очередь, сообщила ИА REGNUM представитель пресс-службы ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Гришина, памятное пламя от Вечного огня первыми зажгли директор Музея Победы Александр Школьник, Зоя Смирнова, встретившая начало войны в Бресте в возрасте восьми лет, а также активисты Российский студенческих отрядов и Российского союза сельской молодежи, которые распространили огонь на 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. В сотрудничестве с Музеем Победы и в таком формате акция проводилась впервые.
Зоя Павловна поблагодарила участников и отметила, что на Поклонной они собрались ради памяти, которая никогда не должна исчезнуть:
«Я верю, что Вы пришли сюда с чистой душой и добрыми помыслами. Я желаю Вам эту память хранить, и чтобы она всегда жила в Ваших сердцах и в сердцах тех, кому Вы передадите эстафету памяти».
В 2018 году с помощью технологии видеомэппинг изображение свечей появилось на фасаде здания музея, что позволило углубить восприятие трагичности момента. Памятные свечи люди подносили к Вечному огню. Помимо активистов и волонтеров, почтить память павших приходили взрослые и пожилые люди, несмотря на поздний час в акции участвовали даже маленькие дети.
В 11:00 свечу в сопровождении почётного караула внесут в здание музея. В 12:15 прозвучат известные слова В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны. Выбранное время совпадает с историческими реалиями: именно в эти минуты жители СССР узнали о трагедии. После ветераны, государственные деятели, представители молодежи, писатели и артисты зажгут свечи в Зале Памяти и Скорби музея. Состоится концерт и награждение священнослужителей разных конфессий, защищавших Отечество в годы войны. Планируется творческая встреча с режиссером Максимом Кузнецовым, в рамках которой планируется премьерный показ его документального фильма «Писательская рота». В этот же день в музее откроется выставка «От рядового до генерала. Знаки различия».
Регионы также вспомнят о событиях Великой Отечественной Войны. В Махачкале на центральной площади развернут копию Знамени Победы и проведут флешмоб «Помним. Скорбим». В Орле волонтёры Победы организуют исторический квест «Прорыв 22/66», основанный на событиях, происходивших в городе во время оккупации.
Ещё 1418 свечей памяти зажгли в Москве на Крымской набережной на акции «Линия памяти». Каждая обозначила конкретную дату, связанную с семейными историями и потерями людей, пришедших почтить память воевавших за Родину. В акции приняли участие депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»), актёр Михаил Ножкин и ветераны Великой Отечественной Войны. Открывающий «Линию памяти» глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что, в отличие от Дня Победы, 22 июня — отнюдь не праздничная дата, но важный памятный день:
«Эту акцию мы впервые провели в 2015 году. Люди приходят возложить цветы, зажечь свечи, на тех датах, которые им чем-то близки и имеют связь с их личной историей. В этой акции всегда участвуют ветераны. У многих из них свои даты: когда были ранены или потеряли близкого друга на войне. Это очень важно, так как «Линия памяти» — не просто символ, а живая связь поколений. Важно, чтобы эта дата была прочувствована лично каждым, поэтому я всех призываю в этот день вспомнить родных и близких, которые навсегда остались молодыми. В каждой российской семье есть такие герои».
В 3:00 22 июня в Москве прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В Александровском саду возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, память погибших почти минутой молчания. Днём во всех московских парках проведут патриотическую акцию «Парки поют». Любители вместе с профессионалами хором исполнят со сцены песни военных лет. Принять участие в выступлении может каждый желающий без предварительной регистрации.
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