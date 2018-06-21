Пекин, 22 июня, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Китайские политические и юридические ведомства предложили предпринять дополнительные усилия в борьбе с бандами и организованной преступностью, чтобы сделать общество Поднебесной более защищенным, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Чиновников призвали придерживаться принципов человеко-центризма в рамках общенациональной операции по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом, говорится в постановлении, выпущенном по факту заседания, организованного Политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая. Кроме того, в нём также говорится о необходимости приложения больших усилий при расследовании крупных эпизодов, а также раскрытии тех, кто «крышует» мафию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на северо-западе Китая в рамках борьбы с организованной преступностью была задержана банда, сбывавшая контрафактные сигареты на общую сумму 124 млн юаней.