Москва, 22 июня, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Посольство Франции в России увеличило сроки рассмотрения заявок на получение визы. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Уточняется, что с 21 июня сроки рассмотрения заявок увеличиваются на несколько дней.

В посольстве отметили, что задержки обусловлены «техническими проблемами», но других подробностей не привели. Не уточняется также, как долго будут действовать увеличенные сроки рассмотрения заявок.