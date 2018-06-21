Куньмин, Китай, 22 июня, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Лесная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 1900 изделий из слоновой кости в рамках операции против незаконной торговли продукцией из редких или находящихся на грани вымирания видов диких животных, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Во время операции, стартовавшей 27 февраля, лесная полиция раскрыла более 36 эпизодов торговли изделиями из слоновой кости, арестовав при этом 45 подозреваемых, у которых было изъято 1927 изделий, сообщили в полиции Юньнани данные по май 2018 года. Лесная полиция также запустила отдельную операцию по раскрытию криминальных эпизодов, связанных с лесом и дикими животными в апреле и мае 2018 года. За два месяца было раскрыто 597 случаев и изъято 1581 диких животных.

Отметим, что более 90% нелегальной торговли редкими или исчезающими видами животных в Китае приходится на площадки электронной торговли, а также службы экспресс-доставки, что делает сети сбыта незаконного товара более обширными и разветвленными.