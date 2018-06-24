В России — десятый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 23 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи. Бельгия — Тунис (Москва, стадион Спартак, 15:00) Республика Корея — Мексика (Ростов-на-Дону, Ростов Арена, 18:00) Германия — Швеция (Сочи, стадион Фишт, 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:03 23.06.2018 Результаты матчей за 22 июня: Нигерия — Исландия 2:0 Бразилия — Коста-Рика 2:0 Сербия — Швейцария 1:2

08:08 23.06.2018 Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг признался, что вся штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе после рабочего дня смотрит матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Читайте также: Генсек НАТО признался: Вся штаб-квартира альянса смотрит матчи ЧМ-2018

08:26 23.06.2018 Сегодня, 23 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве встретятся сборные Бельгии и Туниса, команды Мексики и Южной Кореи сыграют между собой на стадионе «Ростов Арена», а в Сочи матч между сборными Германии и Швеции пройдёт на арене «Фишт». Об этом: Три матча ЧМ-2018 состоятся 23 июня в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи

08:50 23.06.2018 Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на матчи чемпионата мира по футболу, настолько сильно был впечатлён городом, что решил остаться в нём жить и работать. Читайте также: Английский футбольный болельщик захотел остаться жить и работать в Казани

09:05 23.06.2018 Двое аргентинских болельщиков, по ошибке попавших в Великий Новгород, не смогли присутствовать на матче своей национальной сборной, игравшей 21 июня в Нижнем Новгороде с командой Хорватии. Читайте подробнее: Аргентинские фанаты перепутали города и не попали на матч

09:32 23.06.2018 На матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости. Читайте также: Стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости

10:44 23.06.2018 Американец Эйбл Вера, создатель фонда помощи инвалидам, приехавший на чемпионат мира по футбола в Россию, подарил инвалиду из России инвалидное кресло в фан-зоне Москвы перед матчем. Подробности в материале: Американец подарил инвалиду из РФ новое кресло в фан-зоне ЧМ-2018

11:34 23.06.2018 Весь мир видел слезы Неймара после победы над Коста-Рикой. На своей странице в соцсети бразильский футболист написал: «Никто не знает, через что я прошел, чтобы быть здесь. Это были слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе. В моей жизни никогда и ничего не было легким». Неймар также не преминул в слегка непечатной манере воздать должное товарищам по команде. Об этом: Неймар: «Через что я прошел, чтобы быть здесь, никто не знает»

11:39 23.06.2018 Болельщики ЧМ-2018,прибывшие в Россию из Мексики, устроят в Ростове-на-Дону карнавальное шествие. До стадиона «Ростов Арена» футбольные фанаты пройдут пешей колонной под звуки барабанного боя, исполнят национальные песни и серенады. Начнётся шествие за три часа до начала футбольного поединка — в 15:00 на площади Советов и Ворошиловском проспекте. Об этом: Болельщики ЧМ-2018 из Мексики устроят шествие до стадиона «Ростов Арена»

11:46 23.06.2018 Мексиканский болельщик Пабло из города Тампико считает, что Российская Федерация организовала просто эталонный чемпионат мира по футболу, и Мексике, которая будет принимать мундиаль в 2026 году, есть чему поучиться. Читайте подробнее: Болельщик из Мексики: Россия организовала идеальный чемпионат мира

12:02 23.06.2018 Самолет с болельщиками сборной Перу задымился перед посадкой в Москве. Читайте также: Перед посадкой в Москве самолет с болельщиками из Перу задымился

14:07 23.06.2018 Вице-премьер Виталий Мутко считает, что сборная России ещё не выполнила свою задачу на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Для этого необходимо победить Уругвай в матче 25 июня, который пройдёт в Самаре, уверен чиновник. Читайте также: Мутко: Сборная России должна выйти в плей-офф с первого места в группе А

14:23 23.06.2018 «Роскосмос» показал видеоролик, в котором Криштиану Роналду добил мячом до МКС. Читайте подробнее: «Роскосмос» показал, как Роналду добил мячом до МКС

14:23 23.06.2018 В Калининграде власти озвучили число людей, посетивших за весь вчерашний день, 22 июня, Фестиваль болельщиков FIFA 2018. Это порядка 25 тыс. человек. Матч сборных Швейцарии и Сербии на калининградском стадионе вчера же посетили 33 тыс. человек. Очень достойные цифры!

14:36 23.06.2018 Букмекеры ожидают победы Мексики в матче против Южной Кореи. Игра состоится сегодня в Ростове-на-Дону. Читайте подробнее: Букмекеры ожидают победы Мексики в матче против Южной Кореи

15:07 23.06.2018 Стали известны подробности летного инцидента с пассажирским самолетом, перевозившим футбольных болельщиков из Перу. Подробности в материале: Росавиация сообщила подробности инцидента с самолетом болельщиков из Перу

15:09 23.06.2018 Сегодняшний игровой день чемпионата мира по футболу — 2018 открывают сборные Бельгии и Туниса. Они играют на стадионе московского «Спартака» («Открытие-Арена»). Каковы шансы соперников? Выяснил автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Тунис покидает ЧМ-2018?

15:42 23.06.2018 Матч между Сербией и Швейцарией — это война с дымом Косово, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Сербия и Швейцария: это война с дымом Косово

15:43 23.06.2018 Болельщики сборной Англии в интервью британскому телеканалу Sky News заявили, что чемпионат мира по футболу в России является одним из лучших на их памяти. Подробности в материале: Английские болельщики заявили, что ЧМ в России — лучший на их памяти

16:46 23.06.2018 Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму головы на тренировке сборной Перу. Об этом сообщает Depor.com со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: ЧМ-2018: нападающий сборной Перу потерял сознание на тренировке

16:52 23.06.2018 Бельгия, набрав 6 очков, обеспечила себе место в плей-офф турнира. Тунис без очков расположился на последней строчке. В дебюте матча вингер «Челси» Эден Азар открыл счёт ударом с пенальти. Через 10 минут таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку удвоил преимущество — 2:0. На 18-й минуте Дилан Бронн смог пробить оборону «красных дьяволов» — 2:1. В конце тайма Лукаку оформил дубль — 3:1. На 51-й минуте Азар также отметился дублем — 4:1. В конце матча Миши Батшуайи забил пятый мяч в ворота сборной Туниса — 5:1. Через 2 минуты Вахби Хазри установил окончательный счет в матче 5:2. Подробности: Бельгия в пух и прах разнесла сборную Туниса — 5:2 В Ростов-на-Дону на матч группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи прилетели около 17 тыс. мексиканцев. Их, как и всех иностранных болельщиков, встретили в центре донского гостеприимства, расположенном рядом с аэропортом «Платов». Ранее на встрече с журналистами главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио отметил, что его тренерский штаб использовал консультации Гуса Хиддинка в ходе подготовки к матчу с Южной Кореей. Подробности в материале: 17 тыс. болельщиков из Мексики прилетели в Ростов-на-Дону

17:10 23.06.2018 Около 3 тыс. футбольных фанатов стали участниками праздничного шествия по Ворошиловскому проспекту к стадиону «Ростов Арена». Фотоснимками и видео уже поделились пользователи социальных сетей. Читайте также: Марш на «Ростов Арену» совершили 3 тыс. фанатов ЧМ-2018 из Мексики

17:11 23.06.2018 Бельгийцы более чем уверенно обыграли Тунис. Тунис потерял все шансы на выход из группы G. Бельгия, наоборот, проходит в одну восьмую финала. Без сюрпризов, — говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Бельгия — дальше, Тунис — домой

17:28 23.06.2018 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой прибыл в Ростов-на-Дону, где в 18:00 состоится футбольная баталия между корейской сборной и командой из Мексики. В международном аэропорту «Платов» высоких гостей встретил донской губернатор Василий Голубев, а также донские казаки. Планируется, что на стадионе глава государства встретится с игроками национальной сборной. Читайте также: Президент Южной Кореи прилетел на матч ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону

18:08 23.06.2018 Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком футбольного матча Бельгия — Тунис в рамках ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Подробности в материале: Назван лучший игрок футбольного матча Бельгия — Тунис

18:13 23.06.2018 Мексика начинает играть с Южной Кореей. У «ацтеков» есть все шансы в седьмой раз подряд выйти из отборочной группы, полагает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Мексика в седьмой раз подряд может выйти из отборочной группы

18:35 23.06.2018 В матче ЧМ-2018, который проходит в эти минуты на «Ростов Арене», счёт открыл мексиканский нападающий Карлос Вела. Он реализовал пенальти после того, как судья назначил 11-метровый. Об этом: Карлос Вела открыл счёт в матче Мексика — Южная Корея

19:33 23.06.2018 В матче ЧМ-2018, который проходит в Ростове-на-Дону, на 66-й минуте отличился лучший бомбардир в истории мексиканской сборной. Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, забил гол в ворота Южной Кореи, удвоив преимущество своей национальной команды. Читайте подробнее: Эрнандес удваивает преимущество мексиканцев в матче с Южной Кореей

19:38 23.06.2018 Сборные Японии и Сенегала 24 июня встретятся на «Екатеринбург Арене». На Средний Урал они прибыли ещё 22 июня. Примечательно, что в этот раз, в отличии от прежних, болельщики не встретили своих футболистов в аэропорту. Зато журналисты к прилёту не опоздали. Между тем болельщики, по крайней мере, сборной Японии, уже находятся в Екатеринбурге. Также напомним, что 22 июня сюда приехала японская принцесса. Подробности в материале: Болельщики не стали встречать сборные Японии и Сенегала в Екатеринбурге

19:55 23.06.2018 В Екатеринбурге иностранные болельщики жалуются на трудности в плане общения с местным населением. Некоторые рассказывают: порой очень долго приходится дожидаться помощи, когда она необходима, так как далеко не каждый уралец знает английский язык. Об этом: «Никто не смог помочь»: чему удивлены иностранные болельщики

20:04 23.06.2018 Южнокорейский нападающий Хын Мин Сон забил мексиканцам гол в добавленное арбитром время. Но это не помогло команде обыграть сборную Мексики в рамках группового этапа ЧМ-2018. Матч на «Ростов Арене» завершён. Итоговый счёт на табло — 2:1 в пользу мексиканцев. Читайте подробнее: Южная Корея забивает Мексике в добавленное время

20:14 23.06.2018 Мексика победила Южную Корею со счётом 2:1. И президент Мун Чжэ Ин не помог. «Ацтеки» всё равно ожидаемо были лучше, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Мексика победила Южную Корею: теперь главное — не как всегда

21:03 23.06.2018 Сборная Германии сыграет со Швецией решающий матч на ЧМ-2018. То, что немцы проиграли команде Мексики в первом матче, ничего не значит, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Германия будет зла, Германия будет побеждать

21:44 23.06.2018 Футболисты сборной Швеции открыли счет в матче против команды Германии на ЧМ-2018. Немцы — на краю пропасти, отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Швеция выходит вперёд в матче с Германией

22:14 23.06.2018 Футболистам сборной Германии удалось сравнять счет в матче против команды Швеции на ЧМ-2018. Злющие немцы, которых раззадорил в перерыве их главный тренер Йохаим Лёв, забили гол в самом начале второго тайма, отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Это машина: Германия отыгрывается в матче со шведами

23:27 23.06.2018 Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у команды Швеции в матче ЧМ-2018‍. Встреча группы F, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1, сообщает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Смотрящие в бездну: сборная Германия побеждает шведов

23:59 23.06.2018 Британский журналист Рори Смит опубликовал заметку о том, как ехал в плацкартном вагоне из Екатеринбурга в Самару, сообщает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Как огурчики и печеньки разрушили британскую пропаганду

00:19 ФИФА сообщила об открытии дисциплинарных дел против футболистов сборной Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаки, которые отпраздновали голы, изображая орлов. Об этом отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: На ЧМ из-за Косово пылает политический скандал

02:12 Защитник сборной Уругвая по футболу Хосе Хименес пропустит грядущий матч против сборной России. Врачи диагностировали у футболиста повреждение квадрицепса. Читайте подробнее: Хименес пропустит матч против России из-за травмы

02:23 Мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, ставший героем футбольного матча Мексика — Южная Корея, поделился впечатлениями от победы. «Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается», — заявил он, отметив, что сборной Мексики необходимо «оставаться спокойными». Читайте подробнее: Мексиканский футболист: нам нужно оставаться спокойными

02:44 Тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон назвал поражение сборной от немецких соперников самым тяжелым в своей карьере. Команда очень разочарована проигрышем, отметил он. Читайте также: Тренер сборной Швеции: Это самое тяжелое поражение за карьеру

03:39 Житель Великобритании Майкл Херберт, вскинувший руку в нацистском приветствии в одном из баров в Волгограде, не сможет посещать футбольные матчи в течение пяти лет. Такое решение вынес суд британского Лестера. Читайте подробнее: Пять лет без футбола: британский фанат наказан на нацистское приветствие

03:55 У форварда сборной Перу Джефферсона Фарфана, потерявшего сознание во время тренировки в Химках, диагностирована черепно-мозговая травма — он столкнулся с вратарем на поле. Спортсмен пока останется под наблюдением врачей. Об этом: Перуанский нападающий Фарфан получил травму головы