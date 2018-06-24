Чемпионат мира по футболу в России, 23 июня: трансляция REGNUM
В России — десятый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 23 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи.
Бельгия — Тунис (Москва, стадион Спартак, 15:00)
Республика Корея — Мексика (Ростов-на-Дону, Ростов Арена, 18:00)
Германия — Швеция (Сочи, стадион Фишт, 21:00)
Результаты матчей за 22 июня:
Нигерия — Исландия 2:0
Бразилия — Коста-Рика 2:0
Сербия — Швейцария 1:2
Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг признался, что вся штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе после рабочего дня смотрит матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
Читайте также: Генсек НАТО признался: Вся штаб-квартира альянса смотрит матчи ЧМ-2018
Сегодня, 23 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве встретятся сборные Бельгии и Туниса, команды Мексики и Южной Кореи сыграют между собой на стадионе «Ростов Арена», а в Сочи матч между сборными Германии и Швеции пройдёт на арене «Фишт».
Об этом: Три матча ЧМ-2018 состоятся 23 июня в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи
Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на матчи чемпионата мира по футболу, настолько сильно был впечатлён городом, что решил остаться в нём жить и работать.
Читайте также: Английский футбольный болельщик захотел остаться жить и работать в Казани
Двое аргентинских болельщиков, по ошибке попавших в Великий Новгород, не смогли присутствовать на матче своей национальной сборной, игравшей 21 июня в Нижнем Новгороде с командой Хорватии.
Читайте подробнее: Аргентинские фанаты перепутали города и не попали на матч
На матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости.
Читайте также: Стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости
Американец Эйбл Вера, создатель фонда помощи инвалидам, приехавший на чемпионат мира по футбола в Россию, подарил инвалиду из России инвалидное кресло в фан-зоне Москвы перед матчем.
Подробности в материале: Американец подарил инвалиду из РФ новое кресло в фан-зоне ЧМ-2018
Весь мир видел слезы Неймара после победы над Коста-Рикой. На своей странице в соцсети бразильский футболист написал:
«Никто не знает, через что я прошел, чтобы быть здесь. Это были слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе. В моей жизни никогда и ничего не было легким».
Неймар также не преминул в слегка непечатной манере воздать должное товарищам по команде.
Об этом: Неймар: «Через что я прошел, чтобы быть здесь, никто не знает»
Болельщики ЧМ-2018,прибывшие в Россию из Мексики, устроят в Ростове-на-Дону карнавальное шествие. До стадиона «Ростов Арена» футбольные фанаты пройдут пешей колонной под звуки барабанного боя, исполнят национальные песни и серенады. Начнётся шествие за три часа до начала футбольного поединка — в 15:00 на площади Советов и Ворошиловском проспекте.
Об этом: Болельщики ЧМ-2018 из Мексики устроят шествие до стадиона «Ростов Арена»
Мексиканский болельщик Пабло из города Тампико считает, что Российская Федерация организовала просто эталонный чемпионат мира по футболу, и Мексике, которая будет принимать мундиаль в 2026 году, есть чему поучиться.
Читайте подробнее: Болельщик из Мексики: Россия организовала идеальный чемпионат мира
Самолет с болельщиками сборной Перу задымился перед посадкой в Москве.
Читайте также: Перед посадкой в Москве самолет с болельщиками из Перу задымился
Вице-премьер Виталий Мутко считает, что сборная России ещё не выполнила свою задачу на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Для этого необходимо победить Уругвай в матче 25 июня, который пройдёт в Самаре, уверен чиновник.
Читайте также: Мутко: Сборная России должна выйти в плей-офф с первого места в группе А
«Роскосмос» показал видеоролик, в котором Криштиану Роналду добил мячом до МКС.
Читайте подробнее: «Роскосмос» показал, как Роналду добил мячом до МКС
В Калининграде власти озвучили число людей, посетивших за весь вчерашний день, 22 июня, Фестиваль болельщиков FIFA 2018. Это порядка 25 тыс. человек.
Матч сборных Швейцарии и Сербии на калининградском стадионе вчера же посетили 33 тыс. человек.
Очень достойные цифры!
Букмекеры ожидают победы Мексики в матче против Южной Кореи. Игра состоится сегодня в Ростове-на-Дону.
Читайте подробнее: Букмекеры ожидают победы Мексики в матче против Южной Кореи
Стали известны подробности летного инцидента с пассажирским самолетом, перевозившим футбольных болельщиков из Перу.
Подробности в материале: Росавиация сообщила подробности инцидента с самолетом болельщиков из Перу
Сегодняшний игровой день чемпионата мира по футболу — 2018 открывают сборные Бельгии и Туниса. Они играют на стадионе московского «Спартака» («Открытие-Арена»). Каковы шансы соперников? Выяснил автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Тунис покидает ЧМ-2018?
Матч между Сербией и Швейцарией — это война с дымом Косово, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте также: Сербия и Швейцария: это война с дымом Косово
Болельщики сборной Англии в интервью британскому телеканалу Sky News заявили, что чемпионат мира по футболу в России является одним из лучших на их памяти.
Подробности в материале: Английские болельщики заявили, что ЧМ в России — лучший на их памяти
Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму головы на тренировке сборной Перу. Об этом сообщает Depor.com со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: ЧМ-2018: нападающий сборной Перу потерял сознание на тренировке
Бельгия, набрав 6 очков, обеспечила себе место в плей-офф турнира. Тунис без очков расположился на последней строчке.
В дебюте матча вингер «Челси» Эден Азар открыл счёт ударом с пенальти. Через 10 минут таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку удвоил преимущество — 2:0. На 18-й минуте Дилан Бронн смог пробить оборону «красных дьяволов» — 2:1. В конце тайма Лукаку оформил дубль — 3:1. На 51-й минуте Азар также отметился дублем — 4:1. В конце матча Миши Батшуайи забил пятый мяч в ворота сборной Туниса — 5:1. Через 2 минуты Вахби Хазри установил окончательный счет в матче 5:2.
Подробности: Бельгия в пух и прах разнесла сборную Туниса — 5:2
В Ростов-на-Дону на матч группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи прилетели около 17 тыс. мексиканцев. Их, как и всех иностранных болельщиков, встретили в центре донского гостеприимства, расположенном рядом с аэропортом «Платов».
Ранее на встрече с журналистами главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио отметил, что его тренерский штаб использовал консультации Гуса Хиддинка в ходе подготовки к матчу с Южной Кореей.
Подробности в материале: 17 тыс. болельщиков из Мексики прилетели в Ростов-на-Дону
Около 3 тыс. футбольных фанатов стали участниками праздничного шествия по Ворошиловскому проспекту к стадиону «Ростов Арена». Фотоснимками и видео уже поделились пользователи социальных сетей.
Читайте также: Марш на «Ростов Арену» совершили 3 тыс. фанатов ЧМ-2018 из Мексики
Бельгийцы более чем уверенно обыграли Тунис. Тунис потерял все шансы на выход из группы G. Бельгия, наоборот, проходит в одну восьмую финала. Без сюрпризов, — говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Бельгия — дальше, Тунис — домой
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой прибыл в Ростов-на-Дону, где в 18:00 состоится футбольная баталия между корейской сборной и командой из Мексики. В международном аэропорту «Платов» высоких гостей встретил донской губернатор Василий Голубев, а также донские казаки. Планируется, что на стадионе глава государства встретится с игроками национальной сборной.
Читайте также: Президент Южной Кореи прилетел на матч ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком футбольного матча Бельгия — Тунис в рамках ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Подробности в материале: Назван лучший игрок футбольного матча Бельгия — Тунис
Мексика начинает играть с Южной Кореей. У «ацтеков» есть все шансы в седьмой раз подряд выйти из отборочной группы, полагает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Мексика в седьмой раз подряд может выйти из отборочной группы
В матче ЧМ-2018, который проходит в эти минуты на «Ростов Арене», счёт открыл мексиканский нападающий Карлос Вела. Он реализовал пенальти после того, как судья назначил 11-метровый.
Об этом: Карлос Вела открыл счёт в матче Мексика — Южная Корея
В матче ЧМ-2018, который проходит в Ростове-на-Дону, на 66-й минуте отличился лучший бомбардир в истории мексиканской сборной. Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, забил гол в ворота Южной Кореи, удвоив преимущество своей национальной команды.
Читайте подробнее: Эрнандес удваивает преимущество мексиканцев в матче с Южной Кореей
Сборные Японии и Сенегала 24 июня встретятся на «Екатеринбург Арене». На Средний Урал они прибыли ещё 22 июня. Примечательно, что в этот раз, в отличии от прежних, болельщики не встретили своих футболистов в аэропорту. Зато журналисты к прилёту не опоздали.
Между тем болельщики, по крайней мере, сборной Японии, уже находятся в Екатеринбурге. Также напомним, что 22 июня сюда приехала японская принцесса.
Подробности в материале: Болельщики не стали встречать сборные Японии и Сенегала в Екатеринбурге
В Екатеринбурге иностранные болельщики жалуются на трудности в плане общения с местным населением. Некоторые рассказывают: порой очень долго приходится дожидаться помощи, когда она необходима, так как далеко не каждый уралец знает английский язык.
Об этом: «Никто не смог помочь»: чему удивлены иностранные болельщики
Южнокорейский нападающий Хын Мин Сон забил мексиканцам гол в добавленное арбитром время. Но это не помогло команде обыграть сборную Мексики в рамках группового этапа ЧМ-2018. Матч на «Ростов Арене» завершён. Итоговый счёт на табло — 2:1 в пользу мексиканцев.
Читайте подробнее: Южная Корея забивает Мексике в добавленное время
Мексика победила Южную Корею со счётом 2:1. И президент Мун Чжэ Ин не помог. «Ацтеки» всё равно ожидаемо были лучше, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Мексика победила Южную Корею: теперь главное — не как всегда
Сборная Германии сыграет со Швецией решающий матч на ЧМ-2018. То, что немцы проиграли команде Мексики в первом матче, ничего не значит, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Футболисты сборной Швеции открыли счет в матче против команды Германии на ЧМ-2018. Немцы — на краю пропасти, отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте также: Швеция выходит вперёд в матче с Германией
Футболистам сборной Германии удалось сравнять счет в матче против команды Швеции на ЧМ-2018. Злющие немцы, которых раззадорил в перерыве их главный тренер Йохаим Лёв, забили гол в самом начале второго тайма, отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Это машина: Германия отыгрывается в матче со шведами
Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у команды Швеции в матче ЧМ-2018. Встреча группы F, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1, сообщает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Смотрящие в бездну: сборная Германия побеждает шведов
Британский журналист Рори Смит опубликовал заметку о том, как ехал в плацкартном вагоне из Екатеринбурга в Самару, сообщает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте подробнее: Как огурчики и печеньки разрушили британскую пропаганду
ФИФА сообщила об открытии дисциплинарных дел против футболистов сборной Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаки, которые отпраздновали голы, изображая орлов. Об этом отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: На ЧМ из-за Косово пылает политический скандал
Защитник сборной Уругвая по футболу Хосе Хименес пропустит грядущий матч против сборной России. Врачи диагностировали у футболиста повреждение квадрицепса.
Читайте подробнее: Хименес пропустит матч против России из-за травмы
Мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, ставший героем футбольного матча Мексика — Южная Корея, поделился впечатлениями от победы.
«Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается», — заявил он, отметив, что сборной Мексики необходимо «оставаться спокойными».
Читайте подробнее: Мексиканский футболист: нам нужно оставаться спокойными
Тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон назвал поражение сборной от немецких соперников самым тяжелым в своей карьере. Команда очень разочарована проигрышем, отметил он.
Читайте также: Тренер сборной Швеции: Это самое тяжелое поражение за карьеру
Житель Великобритании Майкл Херберт, вскинувший руку в нацистском приветствии в одном из баров в Волгограде, не сможет посещать футбольные матчи в течение пяти лет. Такое решение вынес суд британского Лестера.
Читайте подробнее: Пять лет без футбола: британский фанат наказан на нацистское приветствие
У форварда сборной Перу Джефферсона Фарфана, потерявшего сознание во время тренировки в Химках, диагностирована черепно-мозговая травма — он столкнулся с вратарем на поле. Спортсмен пока останется под наблюдением врачей.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил национальную футбольную сборную за победу над Южной Кореей (2:1).
«Браво, сборная Мексики! Какой уровень!» — написал мексиканский лидер в Twitter.
Читайте подробнее: «Браво!»: президент Мексики поблагодарил сборную за игру