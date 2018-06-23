В России — девятый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 22 июня, матчи мундиаля пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде и Калининграде. Бразилия — Коста-Рика (Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург, 15:00 мск) Нигерия — Исландия (Волгоград, Волгоград Арена, 18:00 мск) Сербия — Швейцария (Калининград, стадион Калининград, 21:00 мск (20:00 по местному времени)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:20 22.06.2018 Напомним результаты матчей за 21 июня: Дания — Австралия 1:1. Франция — Перу 1:0. Аргентина — Хорватия 0:3.

08:21 22.06.2018 В девятый день чемпионата мира по футболу пройдут три матча. Бразилия постарается реабилитироваться за невнятную игру в матче со Швейцарией. Сербия попробует решить задачу выхода из группы до матча с бразильцами. А Исландия и Нигерия решат судьбу Аргентины. Читайте также: Девятый день ЧМ-2018: Исландия и Нигерия решат судьбу Аргентины

08:44 22.06.2018 Фанаты сборной Аргентины бросили в главного тренера команды Хорхе Сампаоли бутылку с водой после третьего гола в матче с Хорватией. Читайте также: Аргентинские фанаты бросили в Сампаоли бутылку с водой

08:56 22.06.2018 Игроки аргентинской сборной потребовали от Ассоциации футбола Аргентины сменить главного тренера Хорхе Сампаоли перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2018, передает Todo Noticias со ссылкой на осведомленный источник. Читайте также: Футболисты сборной Аргентины потребовали заменить главного тренера

09:02 22.06.2018 Уже более миллиона болельщиков посетили матчи чемпионата мира по футболу в России. В рамках мирового первенства состоялось 23 игры. Средняя посещаемость составляет 97% от общей вместимости стадионов. Об этом: Более миллиона болельщиков посетили матчи ЧМ-2018

09:36 22.06.2018 На стадионе «Нижний Новгород» во время матча Аргентина — Хорватия установлен рекорд посещаемости. На игре присутствовали 43 319 болельщиков. Об этом: На стадионе «Нижний Новгород» установлен рекорд посещаемости

09:59 22.06.2018 В Санкт-Петербурге уличные художники нарисовали граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Музыкант Сергей Шнуров подписал рисунок строчкой из своей песни: «Ты просто космос, Стас!» Читайте также: «Ты просто космос, Стас!» В Петербурге появилось граффити с Черчесовым

10:31 22.06.2018 Колумбийские фанаты угрожают защитнику Карлосу Санчесу убийством и намекают на судьбу Андреса Эскобара, который был застрелен после чемпионата мира 1994 года. Читайте также: Колумбийские фанаты угрожают убийством защитнику команды Санчесу

10:58 22.06.2018 Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич выразил надежду на то, что российские болельщики поддержат сербских футболистов в матче против Швейцарии. «Благодарю болельщиков и футболистов России, они нас все очень поддерживают. Ждём этого в матче со Швейцарией», — сказал Крстаич. Об этом: Сербия надеется на поддержку российских болельщиков в матче со Швейцарией

11:06 22.06.2018 На чемпионате мира по футболу в России едва не разгорелся сексуальный скандал. В день открытия мирового первенства во время прямого эфира с Манежной площади, который вела корреспондент испанского отделения Deutsche Welle Джульетта Теран, к ней подбежал болельщик и с криком «Россия — чемпион» обнял девушку и поцеловал в щеку. Канал обвинил молодого человека в сексуальных домогательствах, а сам фанат уже принёс глубокие и искренние извинения журналистке. Об этом: Фанат из России приставал к иностранной журналистке прямо в прямом эфире

11:17 22.06.2018 Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной Бразилии в сегодняшнем матче с командой Коста-Рики. Ранее Ахилл сделал три предсказания на ЧМ-2018 и ни разу не ошибся. Читайте также: Эрмитажный оракул Ахилл предсказал победу Бразилии

11:29 22.06.2018 Корреспондент нигерийской радиостанции City 105.1 fm Ннамди Обания, прилетевший в Россию на чемпионат мира по футболу, едва не лишился свой сумки. Фотоаппарат, микрофон и деньги он потерял в Волгограде по дороге из аэропорта в отель. Пропажу нашли местные жители и вернули сумку владельцу. Читайте также: Жители Волгограда вернули потерянную сумку журналисту из Нигерии

11:48 22.06.2018 ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассылает SMS-сообщения с предупреждением о неблагоприятной погоде в день матча Бразилия — Коста-Рика, который начнется в 15:00. В Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 14 м/с. «Будьте внимательны и осторожны!», — призывают спасатели.

11:53 22.06.2018 Каждый четвёртый житель России считает, что сборная страны по футболу дойдёт до четвертьфинала чемпионата мира. ВЦИОМ представил результаты опроса после матча с Египтом. Об этом: 25% граждан считают, что сборная России дойдёт до четвертьфинала ЧМ-2018

12:09 22.06.2018 Перед матчем «Исландия — Нигерия» в Волгограде сообщили, что пик мошкары в регионе пройден. Это значит, что количество мошек увеличиваться не будет, а возможно, даже пойдет на спад. Подробности в материале: Футбольных болельщиков в Волгограде больше не будут беспокоить мошки

12:14 22.06.2018 Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что во время чемпионата мира по футболу не зафиксировано серьёзных проблем с безопасностью. Читайте подробнее: МВД РФ: Во время ЧМ-2018 не зафиксировано серьёзных проблем с безопасностью

12:26 22.06.2018 Сборная Уругвая по футболу в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к третьему матчу группового этапа ЧМ-2018 против команды России. Подробности в материале: ЧМ-2018: Сборная Уругвая готовится к матчу с Россией в полном составе

12:55 22.06.2018 Чемпионат мира в России будет проведен на самом высоком уровне, а Литва, как ребенок, постоянно открывает для себя мир. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР), комментируя высказывание министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о провале попыток бойкотировать чемпионат мира-2018 «Еще много новостей и открытий ждет эту замечательную страну и ее эстеблишмент. Земля круглая, мир большой и разнообразный, кроме ЕС и США есть другие страны и межгосударственные объединения. И самое главное открытие — футбольная семья не приемлет бойкотов и санкций», — сказал Дегтярёв. Подробности в материале: Дегтярёв: Литва открыла, что футбольная семья не приемлет бойкотов

12:56 22.06.2018 По Ростову-на-Дону болельщики ЧМ-2018 из Мексики колесят на автобусе. На нём футбольные фанаты и приехали в Россию, проехав Берлин, Прагу, Будапешт, Ригу, Краков, Москву и Санкт-Петербург. Транспортное средство сложно не заметить в городе-миллионнике — он не только раскрашен яркими красками, на нём футбольные фанаты разместили национальный флаг. Фотоснимки «весёлого» автобуса появились в социальных сетях. Иностранные болельщики отмечают, что взяли с собой в путешествие картонную копию своего друга, которого в Россию не отпустила жена. Подробности в материале: Болельщики ЧМ-2018 из Мексики приехали в Ростов-на-Дону на автобусе

13:15 22.06.2018 Ассоциация футбола Аргентины выплатит неустойку главному тренеру сборной Хорхе Сампаоли $20 млн, если решит расторгнуть контракт с ним. Об этом: Главному тренеру сборной Аргентины заплатят $20 млн в случае увольнения

13:47 22.06.2018 Петербургские уличные торговцы рассказали корреспондентам ИА REGNUM, какие сувениры самые популярные у футбольных болельщиков и почему некоторые продавцы вдвое потеряли в выручке по сравнению с обычным летом. Читайте также: Матрёшка по цене авто: лавочники Петербурга процветают во время мундиаля

14:13 22.06.2018 В планах президента России Владимира Путина не предусмотрено посещение матча, который состоится 25 июня с участием сборных России и Уругвая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: У Путина не запланировано посещение матча Россия-Уругвай — Песков

14:31 22.06.2018 Две очень разных сборных сегодня встретятся в Санкт-Петербурге. Есть ли шансы на то, что Коста-Рика одолеет Бразилию? Выяснял автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Будут рвать: сборная Коста-Рики попадёт под сборную Бразилии

14:31 22.06.2018 Болельщики Бразилии и Коста-Рики стекаются к стадиону на Крестовском острове Санкт-Петербурга, где сегодня в 15:00 мск начнется встреча двух команд. Периодически окрестности стадиона взрываются гудением и криками «Brazil!» Читайте также: Крестовский остров Петербурга гудит перед матчем Бразилии и Коста-Рики

14:45 22.06.2018 Бразильцы собираются в кружки, танцуют и поют у стадиона «Санкт-Петербург». Костариканки включили Шакиру и подпевают созданной для чемпионата в ЮАР и пока самой известной песне турнира Waka Waka. На стадионе заметны также иранцы, египтяне и марокканцы: очевидно, эти болельщики предпочли увидеть лишь один матч своей сборной, но остаться в Петербурге, сходить на другие игры и в перерывах насладиться красотами Северной столицы России.

15:00 22.06.2018 Бразильская болельщица в Петербурге. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM Болельщики из Коста-Рики в Петербурге. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

15:02 22.06.2018 Аргентинский болельщик Фернандо Пенови, который просил девушку из России произносить непристойности, пользуясь её незнанием языка, признал, что был неправ и принёс свои извинения. Он сказал, что это была плохая шутка и ему стыдно. Подробности в материале: Аргентинский болельщик извинился за оскорбления девушки в России

15:11 22.06.2018 Делегация из Исландии 22 июня почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложила цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. Читайте также: Гости из Исландии возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

15:11 22.06.2018 В Петербурге подходящая погода для латиноамериканского дерби. Идет 12-я минута матча Бразилия — Коста-Рика. Счет пока не открыт.

15:14 22.06.2018 Бразильские болельщики у стадиона в Петербурге. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

15:20 22.06.2018 В первую 15-минутку матча Бразилия — Коста-Рика команды играли одинаково вяло: ни одного по-настоящему опасного момента создать не сумели, не считая одной контратаки костариканцев, которая, впрочем, завершилась крайне неточным ударом. Уже неоднократно игроки обеих команд нарушали правила, что заставило арбитра назначить штрафные, в основном, в сторону ворот Коста-Рики, но результатов и это не принесло. Лишь единожды вратарь центрально-американской сборной вступил в игру.

15:27 22.06.2018 Бразильцы на 26-й минуте забили мяч в сетку ворот сборной Коста-Рики, но боковой судья зафиксировал офсайд у Габриэла Жезуса. Гол не засчитан. А минуту спустя Неймар вышел один на один с костариканским вратарём Навасом, но тот не дал себя пробить.

15:32 22.06.2018 Бразильский болельщик на матче с Коста-Рикой в Петербурге. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

15:52 22.06.2018 Первый тайм матча Бразилия — Коста-Рика на стадионе «Санкт-Петербург» завершился без взятия ворот, хотя бразильцы были поактивнее. Подробности в материале: Бразилия и Коста-Рика отложили решение вопроса на второй тайм

16:02 22.06.2018 Начался второй тайм матча Бразилия — Коста-Рика в Санкт-Петербурге. Счет в первом тайме никто не открыл. В сборной Бразилии одна замена — Дуглас Коста вместо Виллиана.

16:07 22.06.2018 Опасная атака бразильцев на первых же минутах второго тайма завершается столкновением Неймара и костариканского голкипера Наваса. Нападающий получил устное предупреждение. В следующей же атаке бразильцы вновь были близки к успеху, но Жезус пробил в перекладину.

16:09 22.06.2018 Бразильский болельщик на матче в Петербурге. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

16:14 22.06.2018 Все входы в фан-зону на Конюшенной площади Санкт-Петербурга временно ограничены из-за большого количества болельщиков, пришедших посмотреть матч Бразилия — Коста-Рика на большом экране. Закрыты входы со стороны Спаса-на-Крови и Большой Конюшенной улицы, а также со стороны Марсова поля.

16:21 22.06.2018 Во втором тайме матча Бразилия — Коста-Рика — серия опасных атак со стороны бразильцев, но Навас надежен. Костариканцы заработали лишь один угловой, который пытался реализовать вышедший на замену Кристиан Боланьос, но Неймар упал в штрафной и долго пререкался с судьей, который даже вызвал его на отдельный «разговор», очевидно, предупреждая против дальнейших попыток симуляции и затягивания игры. Желтую карточку, впрочем, так и не выдал — арбитр в этом поединке вообще терпит достаточно жесткие приемы, не растрачиваясь на предупреждения.

16:25 22.06.2018 Вратари Коста-Рики обменялись «рукопожатиями»: Кейлар Навас, вероятно, со злости, что его защита так легко подпускает к нему бразильцев, выпустил столь мощный удар от ворот, что тот угодил прямо в руки его коллеге Алисону.

16:30 22.06.2018 Очередной опасный момент у ворот Наваса: ошибка защитника, который буквально «подарил» мяч Неймару, вывела форварда один на один с вратарем, но удар вышел неточным — Неймар пробил сильно выше ворот.

16:33 22.06.2018 Принцесса из Японии Хисако Такамадо приехала в Екатеринбург. Она посетит матч между сборными своей страны и Сенегала. Игра пройдёт вечером 24 июня. На стадионе «Екатеринбург Арена» ожидают порядка 33 тыс. человек. Об этом: Японская принцесса приехала на футбол в Екатеринбург

16:34 22.06.2018 На матче Бразилия — Коста-Рика на стадионе «Санкт-Петербург» присутствует 64 468 зрителей, объявили на стадионе. Это ровно столько же, сколько было на матче Россия — Египет.

16:39 22.06.2018 Несмотря на все предупреждения судьи, бразилец Неймар не успокоился. Находясь в штрафной сборной Коста-Рики, он вступил в единоборство с Джанкарло Гонсалесом и картинно рухнул на землю. Судья был готов назначить пенальти, Неймар даже установил мяч на 11-метровую отметку. Но после уговоров костариканцев рефери согласился посмотреть видеоповтор. В результате пенальти судья отменил. Неймар, впрочем, не получил даже желтой карточки до следующего эпизода.

16:40 22.06.2018 Неймар, весь матч пререкающийся с судьей, получил долгожданную жёлтую карточку за неспортивное поведение.

16:42 22.06.2018 Болельщики из Туниса уже прибыли в Москву на завтрашний матч, который пройдет со сборной из Бельгии. Фото сделано на станции метро Площадь революции 22 июня. Фото: Корнева Екатерина

16:47 22.06.2018 Терпение нидерландского арбитра иссякло: в концовке матча Бразилия — Коста-Рика игроков накрыл звездопад желтых карточек. Костариканцы при каждой удобной возможности валятся на землю, чтобы потянуть время и отстоять ничью, так как игра продолжается в одну калитку. Такие действия встречаются ревом трибун. Судья добавил 6 минут к основному времени.

16:48 22.06.2018 1:0 в матче Бразилия — Коста-Рика. Филиппе Коутиньо забивает, и Бразилия на первой добавленной минуте наконец реализует свое огромное преимущество.

16:53 22.06.2018 В Волгоград приехали более 3 тыс. болельщиков из Исландии. На стадионе сегодня точно будет громко — для исполнения кричалок фанаты возьмут с собой на стадион больше 10 барабанов Читайте подробнее: Викинги в городе: Волгоград заполонили болельщики из Исландии

16:54 22.06.2018 На 97-й минуте встречи, в добавленное время, Бразилия забила второй гол в ворота Коста-Рики.

16:57 22.06.2018 Бразильские болельщики в фан-зоне в Москве. Фото: Корнева Екатерина

16:58 22.06.2018 Сборная Бразилии победила команду Коста-Рики со счетом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время. Об этом: Бразилия вырвала победу у Коста-Рики в добавленное время

17:15 22.06.2018 В Волгограде сегодня встретятся сборные Исландии и Нигерии. Обе имеют равные шансы на победу. Однако нигерийцы в матче будут уповать на атлетизм и технику, исландцы — на организованность и чёткость. Викинги продемонстрировали свои лучшие качества в матче с аргентинцами, выстроив оборону двумя эшелонами. И это дало результат, говорит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Исландии надо победить Нигерию и сотворить чудо

17:17 22.06.2018 Матч между сборными Исландии и Нигерии начнется в 18:00 22 июня на стадионе «Волгоград-арена». На матч проданы все 45 тыс. билетов. Сборные сыграют по второму матчу в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Ранее Исландия уже сыграла в ничью с Аргентиной. Нигерия провела игру с Хорватией, проиграв со счетом 2:0. Читайте подробнее: В Волгограде сыграют сборные Нигерии и Исландии

17:23 22.06.2018 «Вчера мы увидели тоскливую сборную Аргентины в матче с хорватами. Сегодня лицезрели других тоскливых южноамериканцев — бразильцев. Те смогли победить сборную Коста-Рики лишь в добавленное время. Да, четыре года назад костариканцы сотворили на чемпионате мира в Бразилии чудо, выйдя в четвертьфинал. Но с тех пор они не помолодели. Однако и бразильцы сегодня не так чтобы хороши. Уж слишком они были расслаблены в игре со швейцарцами», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Бразилия — почти как Аргентина

17:26 22.06.2018 Матч между сборными Исландии и Нигерии начнется через полчаса. Уже известны составы сборных Об этом: Матч Нигерия-Исландия в Волгограде: составы сборных

17:59 22.06.2018 В Рыбном переулке, соединяющем Ильинку с Варваркой, ограничено движение транспорта и установлены дополнительные лавочки. Москва. Фото: Ясмин Бани Одех

18:00 22.06.2018 Матч между сборными Нигерии и Исландии начался Об этом: Противостояние Нигерии и Исландии: матч начался

18:09 22.06.2018 Болельщики бразильской команды, победившей сегодня Коста-Рику, вовсю празднуют у стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Об этом: Бразильцы устроили «карнавал» у стадиона «Санкт-Петербург»

18:14 22.06.2018 Болельщики из Туниса сегодня самые громкие на Никольской. Фото: Ясмин Бани Одех

18:19 22.06.2018 Свыше 400 тысяч жителей и гостей Северной столицы посетили Фестиваль болельщиков за первую неделю работы фан-зоны на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. Из-за огромного интереса болельщиков вход в фан-зону периодически приходится закрывать, чтобы не допустить давки.

18:48 22.06.2018 Первый тайм встречи Нигерии и Исландии завершен. 0:0

18:49 22.06.2018 Имея в активе уже две победы, над Египтом и Саудовской Аравией, в штабе сборной Уругвая считают, что теперь они покажут свое истинное лицо. «Теперь, в игре против России, у нас не будет такого стресса, потому что мы знаем, где находимся. Мы более спокойны и потому можем выйти и играть более комфортно», — сказал игрок этой сборной Лукас Торрейра. Читайте также: Стресс прошел: Уругвай настроен на игру с Россией бодро и оптимистично

19:04 22.06.2018 Сборные Нигерии и Исландии вышли на поле после перерыва. В сборной Нигерии замена: вместо Идову выходит Эбуэи. Второй тайм начался.

19:15 22.06.2018 Ахмед Муса открыл счет в матче Нигерия — Исландия: 1:0. Подробности в материале: Нигерия открыла счет в матче с Исландией: забил Муса

19:39 22.06.2018 Нигерия — Исландия: 2:0. Ахмед Муса оформляет дубль. Читайте также: Дубль Мусы в ворота Исландии — 2:0

19:42 22.06.2018 Арбитр назначает пенальти в ворота Нигерии. Пробивает Сигурдссон, но мяч летит выше ворот.

19:43 22.06.2018 Еще одна замена у Нигерии: вместо Ихеаначо выходит Игало.

19:56 22.06.2018 Финальный свисток. Матч между сборными Нигерии и Исландией завершился со счетом 2:0 благодаря дублю Ахмеда Мусы.

20:00 22.06.2018 Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. Лучшие моменты матча смотрите в фоторепортаже Андрея Пронина: «Лишь в конце матча Бразилия смогла вскрыть «автобус» Коста-Рики — 2:0»

20:05 22.06.2018 Через час в Калининграде стартует матч сборных Швейцарии и Сербии. Болельщики этих стран в эти минуты устроили километровое шествие от центра Калининграда до острова Октябрьский, где расположен футбольный стадион. Зрелище впечатляет: несколько улиц и Деревянный мост полностью запружены людьми в одежде красного цвета (на государственных флагах Швейцарии и Сербии красный цвет преобладает). Сербы кричат: «Россия! Сербия»

20:08 22.06.2018 Сегодня в Волгограде Нигерия обыграла Исландию. Победу принесли два гола Ахмеда Мусы, который раньше сидел на скамейке запасных английского «Лестера» и грустно наблюдал за игрой. Так кто же возродил Мусу? Подробно — в материале автора ИА REGNUM Платона Беседина. Об этом: Нигерия выиграла у Исландии благодаря дублю Мусы

20:35 22.06.2018 Колумбийские болельщики спасли пьяного мужчину, который тонул, в Казани. Болельщик с повязанным на шее флагом Колумбии перелез через ограждение и помог мужчине выбраться с помощью веревки. Встреча на берегу прошла в теплой дружественной атмосфере. «I love you. Thank you». (Я люблю тебя. Спасибо — англ.). Уou (ты), я не знаю, как сказать», — радостно благодарил спасенный. «Colombia. Me gusta Colombia. (Колумбия, мне нравится Колумбия — исп.)», — сообщили болельщики. Читайте также: Болельщики из Колумбии в Казани спасли пьяного утопающего

20:49 22.06.2018 Стадион в Калининграде в эти минуты скандирует «Россия! Россия!» Это за десять минут до начала матча Швейцария — Сербия. Выглянуло солнце (за полчаса до игры прошел сильный ливень). Всё готово к поединку!

20:49 22.06.2018 На стадионе «Нижний Новгород» во время матча между сборными Аргентины и Хорватии произошла первая, зафиксированная на этом чемпионате мира, драка болельщиков. Лежащего на полу хорватского фаната аргентинский болельщик пинал ногами. Потасовка быстро завершилась, хорватского болельщика подняли на ноги, а фанаты сборной Аргентины один за другим разошлись. «Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу FIFA и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе», — подчеркнули в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018». Видеозапись происшествия: Аргентинцы после проигрыша сборной избили хорвата в Нижнем Новгороде

20:57 22.06.2018 Творчество фанатов в Калининграде. Перед матчем со сборной Сербии швейцарские болельщики попросили девушку-волонтёра написать на флаге конфедерации имя вратаря сборной Янна Зоммера. «Художница» немного ошиблась в фамилии… Фото: Андрея Выползова / REGNUM

21:05 22.06.2018 Поскольку сербских болельщиков на калининградском стадионе намного больше, чем швейцарских, первые сразу же взяли инициативу по пению, крикам и гудению. А тем временем, кажется, у воротм Швейцарии начинается пожар. и это на 4-й минуте матча. Гол!!!

21:06 22.06.2018 Гол в ворота Швейцарии забил головой 9-й номер Александр Митрович. Стадион взорвался в гуле!!!

21:07 22.06.2018 Бразильцы на сегодняшний день — самые безумные болельщики, посетившие Петербург. О том, что творилось в Северной столице после матча Бразилия — Коста-Рика, который завершился победой соотечественников Пеле, читайте в материале ИА REGNUM. Читайте также: «Все наши песни — про Аргентину»: триумф бразильцев захлестнул Петербург

21:08 22.06.2018 Первый угловой. Пробивают швейцарцы. Мимо. На добивании игрок в белом попал в своего же партнера.

21:17 22.06.2018 Калининградский стадион скандирует и ликует: «Сербия! Руссия! Сербия! Руссия». Это явно сербские фанаты. Ребята растянули баннер с надписью по-сербски: «Сербы и русские — братья навек!»

21:18 22.06.2018 Матч Сербии и Швейцарии в группе Е станет ключевым. Сербы в первом туре обыграли сборную Коста-Рики. Не сказать, что балканцы играли лучше, но, тем не менее, смогли вырвать победу. И сегодня сборная Сербии может решить все вопросы по выходу из группы, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Сербия может решить все вопросы в матче со Швейцарией

21:20 22.06.2018 О безумствах бразильских болельщиков в Санкт-Петербурге читайте в материале ИА REGNUM и смотрите фоторепортаж Дарьи Драй Читайте также: «Все наши песни — про Аргентину»: триумф бразильцев захлестнул Петербург

21:20 22.06.2018 Через себя в падении пробил сербский нападающий Митрович, автор гола в ворота Швейцарии. Эффектно, но мимо.

21:22 22.06.2018 А вот так болельщики из Калининграда встречали своих «коллег» из Швейцарии и Сербии. Фото Андрея Выползова / REGNUM

21:26 22.06.2018 Вновь угловой в ворота Сербии. И вновь мимо. Вратарю Владимиру Стойковичу даже не пришлось вступать в игру.

21:31 22.06.2018 Опаснейший момент у ворот Сербии! Игрок Швейцарии Блерим Джемайли выходил один на один с вратарем, но Стойкович сумел выбить мяч на угловой.

21:37 22.06.2018 Вновь герой момента — 9-й номер Митрович, которого сбили в 30 метрах от ворот. Штрафной. Бил Коларов. Швейцарский вратарь принял удар.

21:40 22.06.2018 Первая желтая — Луке Миливоевичу за фол. Швейцарцы пробили штрафной, но это было далеко

21:44 22.06.2018 Угловой в ворота Швейцарии. Пробил Душан Тадич. Его напарники не смогли справиться с мячом.

21:46 22.06.2018 2 минуты добавил судья в первом тайме. И Тадич красиво пробил чуть выше перекладины швейцарцам.

21:48 22.06.2018 Ещё желтая сербам! За то, что Неманья Матич жестко сбил Стефана Лихтштайнера.

21:58 22.06.2018 В перерыве на стадионе «Калининград включили «Катюшу». Болельщики могучим хором подпевают.

22:03 22.06.2018 Второй тайм матча Швейцария — Сербия стартовал! У швейцарцев замена: вместо Хариса Сеферовича вышел Марио Гавранович.

22:08 22.06.2018 Сербские болельщики на стадионе «Калининград». Фото Алексея Елина специально для ИА REGNUN

22:09 22.06.2018 Угловой в ворота Швейцарии. Пробил Тадич и это было очень опасно!

22:09 22.06.2018 ГОЛ!!! Швейцария сравняла счёт!

22:10 22.06.2018 Гранит Джака поразил ворота сербов с приличного расстояния. Очень красивый гол!!!

22:15 22.06.2018 Крестовина!!! Крестовина спасла сербов от второго гола. Да, швейцарцы придавили «братушек».

22:19 22.06.2018 Вратарь Зоммер решил пофинтить перед сербским нападающим в трех метрах от ворот. Лихой, этот Зоммер.

22:22 22.06.2018 У Филипа Костича, похоже, сдали нервы. Он нервно отреагировал на ушедший мяч, за что можно получить и желтую. И тут же был заменен.

22:24 22.06.2018 Опасно у ворот швейцарцев. Митрович головой не смог забить гол, ибо его держали два игрока. Но судья не увидел нарушения.

22:25 22.06.2018 «Судья — свинья!» — кажется слышно с трибун мощным хором. Это за Саню Митровича!

22:26 22.06.2018 Вновь опасно у ворот Конфедерации! Коларов пробил, а Митрович не сумел замкнуть передачу (

22:28 22.06.2018 По трибунам пошла волна! Но пока слабенькая. Так, волнишка. «Сербия!» — гудит стадион

22:30 22.06.2018 Замена у Швейцарии. Выходит на поле здоровенный Брель Эмбола. Вместо Джемайли.

22:34 22.06.2018 На матче Щвейцария — Сербия присутствует 33 тысячи 167 зрителей. На прошлом матче (Хорватия — Нигерия) на стадионе «Калининграде» было 31 с «копейками» тысяч болельщиков.

22:39 22.06.2018 Замена у Сербии. Лука Миливоевич, получивший желтую, покинул поле. Вместо него — Неманья Радоньич.

22:40 22.06.2018 Ужас, Стивен Цубер промахнулся в почти пустые сербские ворота.

22:42 22.06.2018 Опасный штрафной у сербских ворот. Сбили Шакири.

22:43 22.06.2018 Штрафной вылился в угловой. Пока не опасно, пока возня в штрафной Сербии.

22:44 22.06.2018 И сразу контратака сербов. И угловой уже у ворот Швейцарии. Неопасно плюс желтая Митровичу за фол в штрафной.

22:47 22.06.2018 Пошла последняя минута основного времени матча Швейцария — Сербия.

22:47 22.06.2018 ГОЛ!!! Шакири!!! 2:1 в пользу Швейцарии

22:48 22.06.2018 Джердан Шакири вышел почти один на один и пробил в правый угол. За снятую майку он получил желтую.

22:49 22.06.2018 4 минуты добавлено. Швейцарцы давят!

22:51 22.06.2018 Швейцария проводит тактическую замену. Пошел дождь…

22:52 22.06.2018 На последних секундах сербы умудрились угловой подарить

22:53 22.06.2018 Финальный свисток. Швейцария выиграла в этом безумно боевом матче. Поздравляем! До новых встреч на калининградском стадионе. С вами был Андрей Выползов

23:19 22.06.2018 В Екатеринбурге традиционная акция «Свеча Памяти» заинтересовала футбольных фанатов. Иностранные болельщики вместе со свердловчанами прошли со свечами и выстроились в слово «Помним». Читайте также: Иностранные болельщики поддержали акцию «Свеча Памяти» в Екатеринбурге

23:22 22.06.2018 В Калининграде завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Швейцарии. Как и предупреждал перед началом матча автор ИА REGNUM Платон Беседин, сборная Сербии может быть очень непредсказуемой — победу празднуют швейцарцы со счётом 2:1. Об этом: Ну и швейцарцы! Ну и Шакири!

00:55 Нападающий сборной Египта, игрок «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил звание почётного гражданина Чечни. Соответствующий указ 22 июня подписал глава республики Рамзан Кадыров. Подробности в материале: Форвард сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чечни