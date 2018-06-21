Сумы, Украина, 22 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Красно-черный флаг бандеровской ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вывешивать во время государственных праздников, постановил совет города Сумы, сообщил 20 июня украинский «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи украинского национализма

Перед сессией горсовета местные нацисты провели автопробег в поддержку такого решения.

Как заявил один из участников пробега:

«Если на нашем совете и на наших административных зданиях будет висеть бандеровский красно-черный флаг, флаг украинской борьбы, то ни одна сепаратистская сволочь не сможет переступить порог нашего совета и это в определенном смысле оберег».

По словам лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, решение об официальном использовании флага бандеровцев приняли 152 местных совета по всей Украине.

Напомним, что красный и черный цвета бандеровского флага символизируют кровь и почву (нем. Blut und Boden) — взаимосвязь между национальным происхождением и родной землей. Украинцы позаимствовали эту идею у немецких национал-социалистов.