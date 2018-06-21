Дамаск, 21 июня, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Боевые самолеты коалиции США нанесли воздушные удары по подразделению сирийской армии в провинции Хомс и по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 21 июня сирийское информагентство САНА.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

По предварительным данным, в результате обоих ударов есть убитые и раненые. Их точное число уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие и действия военных США и их союзников на территории Сирии происходит без мандата ООН и без разрешения официального Дамаска.

При этом Вашингтон оправдывает свои действия необходимостью борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).