Киев, 21 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Общий фонд госбюджета Украины недополучил 22,5% запланированных поступлений, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, 21 июня во время заседания комитета Верховной рады по вопросам бюджета, сообщила пресс-служба ведомства.

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По словам чиновника, план поступлений по итогам первого квартала 2018 года не выполнен на 65,9 млрд гривен или на 22,5%.

Основной причиной недополучения средств стало неудачное размещение облигаций внешнего государственного займа на 56 млрд гривен, а также бюрократическая волокита вокруг порядка использования бюджетных средств.

«Обращает на себя внимание и увеличение вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года, выплат на погашение и обслуживание обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, которые составили 89,2 млрд гривен, или треть расходов государственного бюджета», — отметил Пацкан.

Напомним, что глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что Украина способна отдать долги из своих международных валютных резервов, без привлечения новых кредитов Международного валютного фонда.

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