Вашингтон, 21 июня, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Госдеп США оставил без комментариев вопрос о сроках вывода курдских отрядов из сирийского города Манбидж.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт 21 июня предпочла не давать точного ответа на вопрос журналистов о том, когда именно будут реализованы договоренности Турции и США о передаче Манбиджа, контролируемого сейчас курдами, под контроль турецких военных.

«Могу сказать, что они согласились в рамках договоренностей покинуть Манбидж, но не могу сказать, где они в данный момент», — сказала Науэрт и посоветовала задать этот вопрос руководству сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Кроме того, Науэрт отказалась уточнять сроки вывода курдских формирований из этого района.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции уже не один раз заявляли о достигнутой договоренности с США о передаче Манбиджа под их контроль.

Тем не менее, Манбидж до сих пор контролируется курдами.

Напомним, законные власти Сирии выступают категорически против присутствия военных контингентов США и Турции как в Манбидже, так и на территории Сирии вообще.