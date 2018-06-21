Киев, 21 июня, 2018, 23:21 — ИА Регнум. За 22 года на Украине резко изменилось отношение к вопросу придания русскому языку статуса второго государственного, написала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина 21 июня в своей статье для издания «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Бекешкина пишет, что по данным Института социологии НАН Украины в 1996 году за придание русскому языку статуса второго государственного выступала половина украинцев, а против — четверть населения страны. Теперь картина поменялась диаметрально — 50% негативно относится к идее государственного двуязычия, а 30% — за.

При этом сохранился географический раскол Украины, когда жители Запада в большинстве не поддерживают двуязычие, а жители Востока — напротив, требуют придать русскому языку статус второго государственного.

Напомним, что сразу после вооруженного переворота и изгнания законного главы государства в 2014 году, Верховная рада отменила так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», который предусматривал официальное двуязычие в регионах Украины. Это решение во многом спровоцировало распад страны, уход Крыма и начало гражданской войны в Донбассе.