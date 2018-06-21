Сидней, Австралия, 21 июня, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Россия, помимо своего Военно-морского флота, располагает еще одним, «секретным подводным флотом», подчиненным Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ), сообщило 21 июня своим читателям австралийское аналитическое издание The Interpreter.

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». реж Давид Черкасский. 1981.СССР «Секретный» подводный флот

Издание, сотрудничающее с сиднейским аналитическим центром Lowy Institute, шокировало читателей своим новым «открытием».

По утверждению The Interpreter, засекреченный подводный флот ГУГИ надежно спрятан даже от спутниковой разведки и укомплектован глубоководной техникой военного назначения.

В частности, он способен в короткие сроки уничтожить подводные кабели связи НАТО и обнаруживать подводные лодки альянса.

Утверждается, что новейшие российские подводные ударные комплексы «Посейдон» тоже войдут в состав ГУГИ, так же как и самая крупная в мире атомная подлодка «Белгород». По мнению издания, ГУГИ уже сейчас располагает судном-носителем глубоководных аппаратов «Янтарь», необитаемыми подводными аппаратами «Клавесин» и подводным комплексом разведки «Гармония». Кроме того, на службе ГУГИ состоят подводные лодки «Оренбург» и «Подмосковье», носители секретных подводных аппаратов, известных как «Лошарик», «Нельма» и «Палтус».

Издание считает, что технический потенциал ГУГИ Россия будет реализовывать в Арктике.

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