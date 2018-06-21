Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Всё! Это случилось. Аргентина испытала величайший позор в Нижнем Новгороде. В первом тайме аргентинцы изображали футбол, а в их понимании — это беспрерывная игра на Лионеля Месси. Но уже во втором тайме игроки Аргентины Николас Тафильяко и Вилли Кабальеро разыграли свою версию постановки «На дне» — и Анте Ребич забил первый гол. А в конце матча Лука Модрич сотворил чудо: великолепным дальним ударом пробив Вилли Кабальеро.

Fifa.com Лука Модрич

Это слабая Аргентина. И это очень и очень перспективные хорваты. Я говорил, что на этом чемпионате они обязательно пройдут далеко.