Самара, 21 июня, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Президент FIFA Джанни Инфантино стал первым обладателем памятного знака, врученного за подготовку и участие в чемпионате мира по футболу в России. Знак вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Департамент информационной политики Самарской области Дмитрий Азаров и Джанни Инфантино

Инфантино посетил уже второй матч в Самаре. Руководитель региона полагает, что во втором визите президента FIFA нет ничего удивительного.

Департамент информационной политики Самарской области Памятный знак

«Ему у нас понравилось. Не каждый город удостоен такого внимания президента FIFA. Уверен, что Джанни Инфантино запомнит Самару как футбольный центр не только Европы, но и мира», — утверждает Азаров.

Также он отметил, что пока знак, врученный Инфантино, — первый и единственный, но будет выпущена серия таких значков.

ИА REGNUM напоминает, президент FIFA посетил матч на стадионе «Самара-Арена» 17 июня между сборными Коста-Рики и Сербии, который закончился победой сербской сборной со счетом 1:0. Сегодня состоялась встреча Дании и Австралии, которая завершилась вничью.

Департамент информационной политики Самарской области Начало матча Австралия — Дания

25 июня на самарском стадионе состоится матч между сборными России и Уругвая, который станет для российской сборной последним в групповом этапе. И 28 июня встретятся команды Колумбии и Сенегала.

Ранее Азаров предложил предприятиям региона в день матча Россия — Уругвай объявить выходной.