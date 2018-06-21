Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 00:22 — ИА Регнум. День памяти и скорби в Санкт-Петербурге будет отмечен тожественно-траурными церемониями на воинских мемориалах, возложением цветов на кладбищах и перезахоронением останков советских солдат, погибших в боях за Ленинград.

Gov.spb.ru Мемориал на площади Победы в Петербурге

В четыре часа утра — время нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года — начнется всероссийская акция «Свеча памяти» на площади Победы, у Монумента героическим защитникам Ленинграда. В Памятном зале Монумента с концертом «Реквием памяти» выступит Российский роговой оркестр. Вход на концерт свободный.

Памятные 1418 свечей, по одной за каждый день войны, будут зажжены в это же время у мемориала «Блокадная полынья» на набережной Фонтанки.

В 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены сотни тысяч жителей и защитников Ленинграда, состоится траурная церемония возложения венков и цветов. Одновременно церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда пройдет и на площади Победы.

Цветы и венки будут возложены к воинским мемориалам во всех районах города, на кладбищах, где похоронены жертвы войны и блокады.

…Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат. Таких бойцов, лежащих без могильных знаков в ленинградской земле, еще много.

22 июня в 15:00 в поселке Кондакопшино начнется торжественно-траурная церемония захоронения останков бойцов Красной Армии, обнаруженных поисковыми отрядами «Юнит» и «Высота» на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. На братском захоронении с отданием всех воинских почестей будут захоронены останки 24 воинов, погибших в боях за Ленинград.

Свою памятную акцию 22 июня организуют и защитники Пулковской обсерватории. В 18:00 активисты встретятся у центрального входа в обсерваторию. Они возложат цветы к братской могиле, где похоронены советские воины, а затем к памятнику бойцам орудийного расчёта, чьи тела были найдены на склоне между обсерваторией и стройкой, которая пока заморожена по решению суда.

Как сообщили в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, на сегодня в городе проживают 122 924 ветерана Великой Отечественной войны.

Из них 10,4 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 83,6 тыс. людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 20 тыс. тружеников тыла.