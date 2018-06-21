Киев, 21 июня, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Народные депутаты Украины откровенно признают, что каждое положения закона о национальной безопасности согласовывается с иностранцами, заявил политолог Сергей Белашко 21 июня в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Политолог отметил, что руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде постоянно говорил о том, что каждое положение закона согласовано с иностранными партнёрами.

«Возникает вопрос, а как же там государственный суверенитет, независимость, с которой все носятся как дурни с писаными торбами? Что это за суверенитет, если закон о национальной безопасности согласовывается с иностранцами? Где суверенитет, где независимость, для чего этот цирк?», — заявил Сергей Белашко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Верховная рада приняла закон о национальной безопасности Украины, который является продолжением политики евроинтеграции страны.

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