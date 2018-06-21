Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 22:21 — ИА Регнум. «Как обидно быть умным — знаешь всё наперёд», — пел Борис Борисович Гребенщиков. Это я к чему? Да к тому, что перед матчами сборной Аргентины я не уставал повторять: у команды феноменальные форварды, но посредственная защита и слабейший вратарь.

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И я был прав. Во втором тайме матча сборных Хорватии и Аргентины защитник «сине-голубых» Николас Тафильяко отдал неаккуратный пас на вратаря Вилли Кабальеро, а тот сотворил нечто такое, отчего у половины аргентинских фанатов мог случиться инфаркт. Он попытался сыграть технично, но в итоге просто взял и отдал мяч на форварда «Айнтрахта» Анте Ребича — и тот вколотил мяч в сетку ворот аргентинцев.

Аргентина совсем близко к позору. Она может не выйти из группы D. И это я тоже предугадывал. Что тут скажешь? Жаль Лионеля Месси.