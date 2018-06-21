Киев, 21 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках пройдут «антиукраинские митинги», посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны, заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщило 21 июня агентство УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация на Украине

По данным украинской разведки:

«22 июня в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск», — рассказал Мотузяник.

Он также отметил, что мероприятия, куда жителей Донбасса насильно сгонят мифические «российские войска», будут освещать ведущие российские СМИ.

Напомним, 17 июня министерство обороны Украины запретило боевикам ВСУ отмечать даты, связанные с историей Советской армии, поскольку, согласно заявлениям президента страны Петра Порошенко, в украинском календаре не должно быть дат, связанных с Россией.

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