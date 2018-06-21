Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 22:12 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде проходит матч между сборными Аргентины и Хорватии. Как сообщало ИА REGNUM, в случае поражения у аргентинцев есть все шансы не выйти из группы D. Пока хорваты ближе к тому, чтобы расстроить аргентинцев.

Fifa.com Лионель Месси

Уже на 4-й минуте матча Иван Перишич должен был огорчать Вилли Кабальеро. После уже сам Кабальеро устроил странную перепасовку в своей штрафной с Николасом Тальяфико, в результате чего Марио Манджукич мог забивать, но судья зафиксировал нарушение хорвата. А в конце тайма Анте Ребич получил пас на ход после шикарной контратаки хорватов, но застопорился и «зажевал» мяч. Аргентинцы же продолжают играть на Лионеля Месси, забыв, что у них сборная не одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в группе D хорваты обыграли Нигерию 2:0, а аргентинцы сыграли вничью с исландцами.

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