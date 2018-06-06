Калининград, 21 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Российская и турецкая делегации по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудили вопросы двусторонних расчетов в национальных валютах без привлечения резервных валют, сообщает 21 июня пресс-служба ЦБ РФ.

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Уточняется, что это уже восьмая встреча по данному вопросу и она была посвящена теме ликвидного биржевого рынка по схеме «российский рубль — турецкая лира».

Указывается, что это является необходимым условием для расчетов между Россией и Турцией без использования какой-либо третьей валюты.

В мероприятии участвовали представители экономического и финансового ведомства правительства Турции, российских и турецких банков, Московской биржи и Стамбульской фондовой биржи.