Россия и Турция обсудили двусторонние расчеты в рублях и лирах
Калининград, 21 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Российская и турецкая делегации по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудили вопросы двусторонних расчетов в национальных валютах без привлечения резервных валют, сообщает 21 июня пресс-служба ЦБ РФ.
Рыжкова Анна ИА Красная Весна
Деньги. Турецкая лира
Уточняется, что это уже восьмая встреча по данному вопросу и она была посвящена теме ликвидного биржевого рынка по схеме «российский рубль — турецкая лира».
Указывается, что это является необходимым условием для расчетов между Россией и Турцией без использования какой-либо третьей валюты.
В мероприятии участвовали представители экономического и финансового ведомства правительства Турции, российских и турецких банков, Московской биржи и Стамбульской фондовой биржи.