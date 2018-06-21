Саранск, 21 июня, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Фестиваль болельщиков в Саранске в течение девяти дней посетили около 200 тыс. человек. Об этом заявила руководитель Фестиваля в столице Мордовии Анастасия Гришнева.

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Площадка Фестиваля в день матча Россия-Египет

Она напомнила, что фан-зона на Советской площади начала работу 12 июня и будет открыта до 15 июля в дни проведения матчей, сообщает «Столица С».

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Болельщики радостно позируют для фото

Гришнева отметила, что 200 тыс. человек для города с 300-тысячным населением — это очень серьезная цифра.

«Порой приходилось ворота закрывать, чтобы не допустить перегруженности площадки, которая рассчитана на 20 тыс. человек», — констатировала она.

По мнению руководителя фестиваля, такая активная посещаемость говорит о высокой востребованности фан-зоны в Саранске.

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Болельщик команды Японии

«За все время работы мы оценили ситуацию, поняли, что пользуется наибольшей популярностью среди посетителей. Сюда относятся информационные пункты волонтеров, места, где делают аквагрим, точки питания», — подчеркнула Гришнева и добавила, что мониторинг ситуации в фан-зоне ведется постоянно и с учетом необходимости принимаются все возможные меры для наполнения самых популярных зон.

Пресс-служба АНО «Дирекция «Саранск-2018» Болельщики в Саранске

«Что касается скандальных ситуаций, то мы пытаемся их решать», — заключила Гришнева.

Напомним, открытие Фестиваля болельщиков в Саранске 12 июня посетили около 40 тыс. человек, максимальная загрузка площадки составила около 19,5 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саранск в рамках чемпионата мира по футболу встречает четыре матча группового этапа.

16 июня на стадионе «Мордовия-Арена» состоялась встреча сборных Дании и Перу, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. 19 июня команда Японии обыграла сборную Колумбии со счетом 2:1.

25 июня состоится матч Иран — Португалия, 28 июня игру проведут команды Панамы и Туниса.