Москва, 21 июня, 2018, 21:39 — ИА Регнум. .21 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» был разыгран матч 2-го тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Франции и Перу. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.

Fifa.com Сборная Перу проиграла

Единственный гол на 34-й минуте матча забил молодой скоростной форвард «Пари-Сент Жермен» Киллиан Мбаппе — 1:0.

Статистика матча (Франция/Перу)

Удары 11/9

Удары в створ 4/2

Владение 44%/56%

Фолы 11/15

Набрав 6 очков, сборная Франции поднялась на первое место и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Сборная Перу без очков гарантировала себе вылет с групповой стадии.

Составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Погба, Гризманн, Мбаппе, Матуиди, Канте, Жиру.

Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Рамос, Адвинкула, Куэва, Каррильо, Йотун, Флорес, Акино, Герреро.

Главный арбитр матча: Мохаммед Мохамед.

Предупреждения: Матуиди — 16, Герреро — 23, Акино — 81, Погба — 86.

Голы: Мбаппе 34 — 1:0.