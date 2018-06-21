Вашингтон, 21 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допускает вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года, сообщает 21 июня агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле», — цитирует агентство слова президента США.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о подобных намерениях в интервью и на телеканалах. Тем не менее Кремль пока не подтвердил планов такой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о возможной встрече президентов РФ и США говорить пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня представитель американского Совета по нацбезопасности Гарретт Маркиc сообщил журналистам, что советник президента США Джон Болтон собирается в конце июня обсудить в Москве возможность саммита Россия — США.