Киев, 21 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. В Бориспольском районе Киевской области местные активисты и полиция задержали фуры из Львова, которые пытались свалить мусор на окраине села Пролиски, сообщил 20 июня журналист Роман Бочкала на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Свалка

«Странная история. Фуры сюда идут не впервые. Поэтому там и происходит общественный мониторинг. На прошлой неделе были остановлены 18 грузовиков в день! В течение других суток — еще 20. В сопровождении полиции их отправили назад во Львов. Открыли уголовное дело», — сообщил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Черниговской области на выезде из села Степь был задержан грузовик, который успел выгрузить 12 тонн львовского мусора в не предназначенном для этого месте.

Напомним, что проблема с мусором началась во Львове в 2016 году после трагедии на Грибовичской свалке, где произошел пожар, унесший жизни четырех человек.

Читайте также: Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно