Липецк, 21 июня, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Массовая авария с участием автобуса произошла в Липецке 21 июня, сообщили ИА в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщение о происшествии поступило около 17:20.

NettoFigueiredo ДТП

Как сообщается, на Октябрьском мосту областного центра столкнулись пять легковых автомобилей, один грузовой, а также рейсовый автобус.

По сообщениям очевидцев, пишет gorod48.ru, водитель грузовика не успел затормозить и врезался в ПАЗ, следовавший перед ним, тот зацепил впереди двигавшийся перед ним легковой автомобиль, который, в свою очередь, вылетел на встречку. Водитель другого автомобиля, пытаясь избежать столкновения, врезался в иномарку.

В результате аварии, как сообщалось изначально. Пострадали четыре человека, позже в оперативных службах уточнили, что травмы получили восемь человек. Всех осмотрели медики, серьезных травм ни у кого из пострадавших не выявлено.

Из-за аварии движение по мосту частично перекрывалось, однако к 18:40 его полностью восстановили.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с участием маршрутного такси произошла накануне, 20 июня, в Орле — пострадали десять человек.